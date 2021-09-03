MamaRika показала чуттєві фото з пологів, яких раніше не було в мережі
Джерело:інстаграм MamaRika
Популярна українська співачка MamaRika поділилась, що сьогодні її первістку виповнився місяць. Тому зірка вирішила поділитися зворушливими кадрами з пологів.
Відома українська співачка MamaRika місяць тому, 2 серпня, стала мамою вперше. Первістку української зірки вчора, у четвер, виповнився місяць.
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З цієї нагоди MamaRika вирішила поділитися зворушливими фото з пологів, яких раніше не показувала в мережі. На світлинах зображені найчуттєвіші моменти народження дитини.
Місяць нашому щастю. Розриває від любові… В голові лише одне питання – як ми раніше жили без тебе, син? Ці фотокартки залишаю тут як згадку про найважливіший день нашого із твоїм татом життя…
– написала MamaRika під світлинами.
Неопубліковані фото MamaRika з пологів
Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки
Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки
Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки
Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки
Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки
Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки
Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про пологи MamaRika
- 2 серпня в української виконавиці та гумориста Сергія Середи народився первісток. Зіркові батьки повідомили, що стали батьками сина, однак його ім'я тримають у секреті.
- Не спішать вони й показувати малюка – тільки нещодавно співачка поділилась його першим фото, на якому видно його ніжку.
- За словами виконавиці, пологи виявилися непростими. Лікарі порекомендували робити кесарів розтин, а зірка погодилась. Вона хвилювалась за свій стан, однак швидко відновилась після операції.
- Через 4 дні після появи дитини на світ подружжя виписали з пологового будинку. Сім'я не залишалася в Києві, а повернулася до свого будинку в Одесі.