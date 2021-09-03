Відома українська співачка MamaRika місяць тому, 2 серпня, стала мамою вперше. Первістку української зірки вчора, у четвер, виповнився місяць.

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З цієї нагоди MamaRika вирішила поділитися зворушливими фото з пологів, яких раніше не показувала в мережі. На світлинах зображені найчуттєвіші моменти народження дитини.

Місяць нашому щастю. Розриває від любові… В голові лише одне питання – як ми раніше жили без тебе, син? Ці фотокартки залишаю тут як згадку про найважливіший день нашого із твоїм татом життя…

– написала MamaRika під світлинами.

Неопубліковані фото MamaRika з пологів



Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки



Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки



Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки



Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки



Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки



Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки



Фото MamaRika з пологів / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про пологи MamaRika