Відома українська артистка MamaRika 2 серпня народила первістка. Новоспечені батьки вже 2 тижні насолоджуються новим статусом. Співачка продовжує ділитися з шанувальниками розповіддю про те, як минули її перші пологи.

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MamaRika про те, як відходила після пологів

Виконавиця поділилась, що чимало її подруг народжували шляхом кесаревого розтину. Послухавши, як важко їм було відновлюватися, MamaRika хвилювалась.

Та насправді зірка змогла набагато швидше відійти від операції, аніж її знайомі. Вже ввечері вона ходила палатою, а наступного дня носила новонародженого сина на руках. Співачка навіть відмовилась від знеболювальних, оскільки спокійно могла витерпіти певний дискомфорт.



MamaRika з чоловіком і сином / Фото з інстаграму MamaRika

MamaRika подякувала лікарям, завдяки яким вона так швидко повернулась у форму. Знаменитість поділилась, що жартівливо чіплялась до анестезіолога зі словами: "Нащо я брала чоловіка у пологовий?".

Зауважимо, MamaRika також доволі швидко повернула фігуру після перших пологів. Вона зізналась, що важить 61,5 кілограмів й показала відверте фото в білизні.

MamaRika стала мамою: що про це відомо

MamaRika та Сергій Середа 2 серпня вперше стали батьками, про що згодом повідомили аудиторії. Однак вони не спішать показувати сина й розсекречувати його ім'я. Тільки нещодавно співачка показала перше фото малюка, на якому видно тільки його ніжку.

За словами співачки, пологи виявилися складними. Лікарі порекомендували робити кесарів розтин, а зіркова матуся погодилась: "Бо на кону було життя та здоров'я моєї дитини".

Через 4 дні після появи дитини на світ подружжя виписали з пологового будинку. Вони не залишалися в Києві, а повернулися до свого будинку в Одесі.



MamaRika з чоловіком і сином / Фото з інстаграму MamaRika

Текст публікації MamaRika

Так склалося, що більшість моїх подруг та знайомих, як і я, народжували шляхом кесаревого розтину (у кожної своя причина та обставини). І наслухавшись жахіть, як важко відходити після операції, звичайно, було, м'яко кажучи, страшно. Та уявіть моє здивування, коли я пережила цей досвід зовсім з іншої сторони та іншими відчуттями.

Вже в той самий вечір після процедури я спокійно ходила по палаті, а на наступний день взяла сина на руки та відмовилася від знеболювання. Чому? Та тому що це настільки терпимо, що було навіть незручно просити обезболку, ну справді.

Не знаю, від чого це залежить – від твого морального-бойового духу, від больового порогу та вміння терпіти, та я однозначно була вражена легкістю відходняків.

Звичайно, вам зараз здасться, що я там взагалі як метелик пурхала, але знаєте, коли готуєшся до найгіршого, а в результаті все виходить навпаки – то хочеться із вами цим ділитися.

Підсумовуючи наші пологи, скажу, що попри всі форс-мажори, в результаті, ми виписувалися зі сльозами щастя на обличчі, і однозначно повернемося сюди за дівкою через кілька років до тих самих лікарів та вже у такий рідний пологовий.

Зараз ми вже вдома, і знаєте, наше життя кардинально змінилося…