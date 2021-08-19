Відома українська артистка та новоспечена матуся MamaRika часто недосипає через нічні пробудження первістка. Щоб малюк міцно спав уночі, зірка дотримується певних традицій перед тим, як вкласти сина до ліжка.

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Вечірні ритуали MamaRika

Виконавиця поділилась, що кожного дня дотримується вечірніх ритуалів.

Спершу MamaRika разом з сином вирушає на прогулянку, де малюк може подихати свіжим та морським повітрям.

Після приходу додому співачка купає крихітку, щоб він добре спав.

Згодом зіркова матуся провітрює кімнату та зволожує її, аби малюк почувався комфортно.

MamaRika з чоловіком створюють затишок для первістка. Так його сон буде максимально міцним.

Артистка поділилась, що її син має два ліжечка – на першому та другому поверхах у будинку. Так зручніше для обох батьків. Оскільки сім'я проводить час "всюди потрохи".



MamaRika про вечірні ритуали / Фото з інстаграм-сторіз

MamaRika вперше стала мамою