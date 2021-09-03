Известная украинская певица MamaRika месяц назад, 2 августа, стала мамой впервые. Первенцу украинской звезды вчера, в четверг, исполнился месяц.

Читайте также MamaRika рассказала о вечерних ритуалах, которых соблюдает с новорожденным сыном

По этому случаю MamaRika решила поделиться трогательным фото с родов, которых раньше не показывала в сети. На фотографиях изображены самые чувственные моменты рождения ребенка.

Месяц нашему счастью. Разрывает от любви... в голове лишь один вопрос – как мы раньше жили без тебя, сын? Эти фотографии оставляю здесь как упоминание о самом важном дне нашей с твоим папой жизни…

– написала MamaRika под фотографиями.

Неопубликованные фото MamaRika из родов



Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды



Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды



Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды



Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды



Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды



Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды



Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды

Что известно о родах MamaRika