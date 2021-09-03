Известная украинская певица MamaRika месяц назад, 2 августа, стала мамой впервые. Первенцу украинской звезды вчера, в четверг, исполнился месяц.
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По этому случаю MamaRika решила поделиться трогательным фото с родов, которых раньше не показывала в сети. На фотографиях изображены самые чувственные моменты рождения ребенка.
Месяц нашему счастью. Разрывает от любви... в голове лишь один вопрос – как мы раньше жили без тебя, сын? Эти фотографии оставляю здесь как упоминание о самом важном дне нашей с твоим папой жизни…
– написала MamaRika под фотографиями.
Неопубликованные фото MamaRika из родов
Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды
Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды
Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды
Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды
Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды
Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды
Фото MamaRika с родов / Фото из инстаграма звезды
Что известно о родах MamaRika
- 2 августа у украинской исполнительницы и юмориста Сергея Середы родился первенец. Звездные родители сообщили, что стали родителями сына, однако его имя держат в секрете.
- Не спешат они и показывать малыша – только недавно певица поделилась его первым фото, на котором видно его ножку.
- По словам исполнительницы, роды оказались непростыми. Врачи порекомендовали делать кесарево сечение, а звезда согласилась. Она волновалась за свое состояние, однако быстро восстановилась после операции.
- Через 4 дня после появления ребенка на свет супругов выписали из роддома. Семья не оставалась в Киеве, а вернулась в свой дом в Одессе.