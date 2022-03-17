Королівська сім'я Великої Британії з перших днів висловлювала сильну підтримку Україні. Серед них була і колишня невістка королеви Єлизавети II, яка на 22-й день війни російсько-української війни прибула до країни-сусіда – Польщі.
До слова У синьо-жовтому вбранні: мама принцеси Євгенії підтримала Україну та її дітей
Спостерігати за вторгненням в Україну – несамовито. Нестерпно бачити, як сім'ї розлучаються, а цивільні особи стають свідками кровопролиття. Я завжди вважала, що усмішка дитини – це найважливіше у світі, тому бачити так багато дітей, які опинилися в цій кризі, особливо зворушливо. Для мене велика честь бути прийнятою сьогодні у Польщі та зустрічатися з українськими біженцями,
– написала в мережі Сара.
Жінка додала, що щонайменше 2,8 мільйона українців залишили Україну після вторгнення Росії. Зокрема Польща прийняла щонайменше 1,7 мільйона осіб, тому для неї велика честь зустрітися з деякими українцями та почути їхні історії. Їй вже вдалось поспілкуватись з Ольгою та її двома дітьми з Дніпра. Жінка покинула країну для безпеки дітей, поки її чоловік відправився на фронт.
"Світ повинен їх підтримувати", – констатувала Сара Фюргенсон.
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Хто з королівської родини ще підтримував українців
- Принц Вільям з Кейт Міддлтон та принц Гаррі з Меган Маркл першими підтримали Україну після нападу Росії;
- Зокрема принц Вільям з Кейт відвідували Український культурний центр в Лондоні у символічних синьо-жовтих вбраннях;
- Єлизавета II зробила "щедру" пожертву для України на гуманітарні потреби, проте сума не розголошується;
- Принц Чарльз, син Єлизавети II, зустрічався з українцями у Лондоні, а також молився за українців в Українському католицькому соборі;
- Зокрема двоюрідний брат Єлизавети II, принц Майкл Кентський, повернув орден Дружби Росії, яку йому вручив Дмитро Медведєв.