Королівська сім'я Великої Британії з перших днів висловлювала сильну підтримку Україні. Серед них була і колишня невістка королеви Єлизавети II, яка на 22-й день війни російсько-української війни прибула до країни-сусіда – Польщі.

До слова У синьо-жовтому вбранні: мама принцеси Євгенії підтримала Україну та її дітей

Спостерігати за вторгненням в Україну – несамовито. Нестерпно бачити, як сім'ї розлучаються, а цивільні особи стають свідками кровопролиття. Я завжди вважала, що усмішка дитини – це найважливіше у світі, тому бачити так багато дітей, які опинилися в цій кризі, особливо зворушливо. Для мене велика честь бути прийнятою сьогодні у Польщі та зустрічатися з українськими біженцями,

– написала в мережі Сара.

Жінка додала, що щонайменше 2,8 мільйона українців залишили Україну після вторгнення Росії. Зокрема Польща прийняла щонайменше 1,7 мільйона ​​осіб, тому для неї велика честь зустрітися з деякими українцями та почути їхні історії. Їй вже вдалось поспілкуватись з Ольгою та її двома дітьми з Дніпра. Жінка покинула країну для безпеки дітей, поки її чоловік відправився на фронт.

"Світ повинен їх підтримувати", – констатувала Сара Фюргенсон.

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Хто з королівської родини ще підтримував українців