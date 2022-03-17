Королевская семья Великобритании с первых дней выражала сильнейшую поддержку Украине. Среди них была и бывшая невестка королевы Елизаветы II, которая на 22-й день войны русско-украинской войны прибыла в страну-сосед – Польшу.
К слову В сине-желтом наряде: мама принцессы Евгении поддержала Украину и ее детей
Наблюдать за вторжением в Украину – неистово. Невыносимо видеть, как семьи разводятся, а гражданские лица становятся свидетелями кровопролития. Я всегда считала, что улыбка ребенка – это самое важное в мире, поэтому видеть так много детей, оказавшихся в этом кризисе, особенно трогательно. Для меня большая честь быть принятой сегодня в Польше и встречаться с украинскими беженцами,
– написала в сети Сара.
Женщина добавила, что, по меньшей мере, 2,8 миллиона украинцев покинули Украину после вторжения России. В частности, Польша приняла по меньшей мере 1,7 миллиона человек, поэтому для нее большая честь встретиться с некоторыми украинцами и услышать их истории. Ей уже удалось пообщаться с Ольгой и двумя детьми из Днепра. Женщина покинула страну ради безопасности детей, пока ее муж отправился на фронт.
"Мир должен их поддерживать", – констатировала Сара Фюргенсон.
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Кто из королевской семьи еще поддерживал украинцев
- Принц Уильям из Кейт Миддлтон и принц Гарри из Меган Маркл первыми поддержали Украину после нападения России;
- В частности, принц Уильям из Кейт посещали Украинский культурный центр в Лондоне в символических сине-желтых нарядах;
- Елизавета II сделала "щедрое" пожертвование для Украины на гуманитарные нужды, однако сумма не разглашается;
- Принц Чарльз, сын Елизаветы II, встречался с украинцами в Лондоне, а также молился за украинцев в Украинском католическом соборе;
- В частности, двоюродный брат Елизаветы II, принц Майкл Кентский, вернул орден Дружбы России, которую ему вручил Дмитрий Медведев.