Українські військові дають гідну відсіч ворогові. Світові знаменитості підтримують Україну та закликають боротися з Путіним.

Зверніть увагу Супермодель Кендал Дженнер та її сестра Кортні Кардяшян відреагували на війну Росії з Україною

Меган Маркл і принц Гаррі підтримали Україну

Британський принц та його дружина опублікували заяву на сайті свого фонду Archewell. Вони, як і весь цивілізований світ, засуджують наступ Росії на Україну.

Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські, та всі ми в Archewell підтримуємо народ України, виступаючи проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права. І закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме,

– йдеться у заяві.

Зазначимо, наразі більше ніхто з членів королівської родини не відреагував на війну Росії проти України.