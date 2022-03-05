Герцогиня Йоркська спершу була лаконічною. Вона опублікувала інстаграм-сторіз, в якому метафорично висловилась про ситуацію в Україні.

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Сара Йоркська підтримує Україну

Сьогодні ми живемо у світі, де факти більше не мають значення. Вся справа у сприйнятті. Це дуже сумно і страшно,

– написала мати принцеси Євгенії.



Сара Йоркська відреагувала на війну / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом Сара Фергюсон випустила серію свого шоу "Час історій з Фергі та друзями". Цей випуск герцогиня присвятила дітям України та Афганістану.

Символічно, що вона одягнула синьо-жовтий кардиган та була оточена соняшниками й кульками в колір прапора України.

Серія шоу Сари Фергюсон, присвячена дітям України: дивіться відео онлайн

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