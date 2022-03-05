Практично увесь світ "відмовляється" від Росії. Двоюрідний брат Єлизавети II повернув російську нагороду, яку отримав у 2009 році.

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Майкл Кентський повернув російську нагороду

Принц Майкл Кентський отримав російський орден Дружби у Кремлі. На той час це була одна з найпрестижніших нагород.

Я можу підтвердити, що Його Королівська Високість принц Майкл Кентський повертає свій російський орден Дружби. Подальших коментарів не буде,

– повідомили в офіційній заяві.

Зауважимо, що Майкл Кентський має зв'язки з Росією. Через бабусю, княгиню Олену Володимирівну, він пов'язаний з царем Миколою II. Також у його біографії на сайті королівської сім'ї вказують його інтерес до Росії. Йдеться, що він був "першим членом королівської сім'ї, який вивчив російську мову й отримав кваліфікацію перекладача на російську". Та навіть це не втримало його повернути російську нагороду.



Майкл Кентський з Єлизаветою II / Фото Getty Images

Британські королевичі підтримують Україну

Герцоги Кембриджські порушили королівський протокол (згідно з яким не мають висловлювати політичну позицію) і підтримали Україну та президента Зеленського.

Принц Чарльз згадав Україну в одному зі своїх публічних виступів. Він назвав вторгнення Росії "атакою на демократію" та "жорстокою агресію", так само порушивши протокол.

Єлизавета II теж не залишилася осторонь та зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України.

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У біографії йдеться, що він був "першим членом королівської сім'ї, який вивчив російську мову і отримав кваліфікацію перекладача на російську".