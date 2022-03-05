Практично увесь світ "відмовляється" від Росії. Двоюрідний брат Єлизавети II повернув російську нагороду, яку отримав у 2009 році.
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Майкл Кентський повернув російську нагороду
Принц Майкл Кентський отримав російський орден Дружби у Кремлі. На той час це була одна з найпрестижніших нагород.
Я можу підтвердити, що Його Королівська Високість принц Майкл Кентський повертає свій російський орден Дружби. Подальших коментарів не буде,
– повідомили в офіційній заяві.
Зауважимо, що Майкл Кентський має зв'язки з Росією. Через бабусю, княгиню Олену Володимирівну, він пов'язаний з царем Миколою II. Також у його біографії на сайті королівської сім'ї вказують його інтерес до Росії. Йдеться, що він був "першим членом королівської сім'ї, який вивчив російську мову й отримав кваліфікацію перекладача на російську". Та навіть це не втримало його повернути російську нагороду.
Майкл Кентський з Єлизаветою II / Фото Getty Images
Британські королевичі підтримують Україну
- Герцоги Кембриджські порушили королівський протокол (згідно з яким не мають висловлювати політичну позицію) і підтримали Україну та президента Зеленського.
- Принц Чарльз згадав Україну в одному зі своїх публічних виступів. Він назвав вторгнення Росії "атакою на демократію" та "жорстокою агресію", так само порушивши протокол.
- Єлизавета II теж не залишилася осторонь та зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України.
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У біографії йдеться, що він був "першим членом королівської сім'ї, який вивчив російську мову і отримав кваліфікацію перекладача на російську".