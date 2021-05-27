Книжки й фінансові винагороди: деталі заповіту принца Філіпа

Не так давно до своєї смерті принц Філіп склав заповіт, подробиці якого оприлюднили засоби масової інформації. Загальна сума спадщини герцога склала 42,5 мільйони доларів.
Джерело з королівської родини повідомило виданню The Daily Mail деталі заповіту герцога Единбурзького. Принц Філіп залишив своїм 3 помічникам фінансову винагороду.
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Заповіт принца Філіпа
Загальна сума спадщини померлого принца становить 42,5 мільйони доларів (понад 1 мільярд гривень). Помічники принца Філіпа отримають кошти готівкою – особистий секретар бригадний генерал Арчі Міллер-Бейкуелл, пажі Вільям Хендерсон і Стівен Ньедожадло.
Усі вони були присутні на прощанні із герцогом Единбурзьким та йшли позаду його труни й членів королівської сім'ї. Однак вони не відвідали поховання чоловіка королеви в Каплиці святого Георгія.
На відміну від деяких інших членів королівської сім'ї, принц Філіп був щедрий щодо до трьох чоловіків, які з ним працювали. Це особистий секретар бригадний генерал Арчі Міллер Бейкуелл і його пажі Вільям Хендерсон і Стівен Ньедожадло,
– розповіло джерело видання.
Прощальна хода / Скриншот з ютубу
Джерело також розповіло, що принц Філіп не хотів карати свого онука за "погану поведінку": "Він був дуже справедливою, врівноваженою і милою людиною. Ніколи не тримав зла".
Натомість діти принца Філіпа — принци Чарльз, Едвард і Ендрю і принцеса Анна можуть "взяти все, що захочуть" із бібліотеки батька, у якій зберігається приблизно 13 тисяч книжок.
Смерть принца Філіпа: коротко
- Чоловік британської королеви Єлизавети II помер 9 квітня 2021 року. Він спокійно пішов з життя зранку. 10 червня йому могло б виповнитися 100 років.
- Британці вшановували пам'ять принца Філіпа військовими салютами. Також люди покладали квіти під ворота Букінгемського палацу і Віндзорського замку.
- 17 квітня відбувся похорон герцога Единбурзького. На нього з США прибув принц Гаррі, але без Меган Маркл через вагітність.
- Присутніми на прощанні були тільки найближчі родичі. Через пандемію коронавірусу громадськості не можна було відвідувати похорон, але за церемонією спостерігали близько 13 мільйонів.
- Причиною смерті в офіційних документах вказали "старість".