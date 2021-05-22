Королева Єлизавета II вирушила до Портсмута, щоб відправити у перше плавання HMS Queen Elizabeth – головний корабель серії авіаносців Королівського флоту.

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The Express зазначили, що королева піднялася на борт судна через сім років після того, як вона з чоловіком принцом Філіпом дала назву авіаносцю.

Образ королеви Єлизавети II та особливий аксесуар

Її Величність постала у вишуканому червоному пальті з чорним комірцем та ґудзиками. Вона поєднала вбрання з темними рукавичками, сумкою та лоферами в тон. Також королева приміряла яскравий капелюшок з квітами.

Єлизавета ІІ вклала волосся в кучері та доповнила образ улюбленими перлинними аксесуарами – сережками та намистом.

Особливою була брошка Її Величності. Вона, виконана із золота з діамантами та рубінами, була подарунком від принца Філіпа у 1966 році. Так королева віддала шану чоловікові.

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Нагадаємо, на похорон герцога Единбурзького королева Єлизавета ІІ також приміряла особливу діамантову брошку Річмонд. У день весілля з принцом Філіпом вона отримала цю брошку від бабусі королеви Марії, якій цю прикрасу подарував чоловік у 1893 році.