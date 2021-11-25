Нещодавно преса вибухнула новинами про роман 28-річного коміка Піта Девідсона з 41-річною зіркою реаліті Кім Кардашян. Та не лише цим чоловік здобув звання "ловеласа" в американських ЗМІ.

До теми Колишній Аріани Гранде підігрів чутки про роман з Кім Кардашян: спільне фото

Хто такий Піт Девідсон

Пітер Девідсон народився в Нью-Йорку, де живе й досі. Він комік, гуморист та актор. Зірка розповідав, що у 6-річному віці втратив батька, який працював пожежником. Через трагедію хлопець мав проблеми з ментальним здоров'ям, а в підлітковому віці задумувався про суїцид.

З 16-річного віку хлопець почав виступати у стендап-клубах, а згодом почав час від часу з'являтися в комедійних епізодах MTV. Дебют на телебаченні дозволив Піту виступати зі стендапом на каналі Comedy Central.

Одним з головних досягнень Девідсона є участь у шоу Saturday Night Live – тоді йому було лише 20 років. У 2015 році хлопець потрапив до списку Forbes, як один з найзаможніших людей віком до 30 років у категорії "Голлівуд та розваги". Але не так жарти зробили його відомим на весь світ, як романи з заможними та найбільш впливовими дівчатами.

З ким крутив романи Піт Девідсон

Аріана Гранде

На початку травня 2018 року Піт Девідсон почав зустрічатися з Аріаною Гранде – це був його найдовший роман. Через недовгий час пара оголосила про заручини на святкуванні дня народження Роберта Паттінсона в Лос-Анджелесі.

Пара не планувала одразу ж святкувати весілля, оскільки співачка займалась промокампанією четвертого альбому. Та вже у жовтні 2018 року Аріана та Піт скасували заручини. Причиною розставання називали переживання артистки через смерть екскоханого Мака Міллера, а також те, що Девідсон нібито втомився від уваги папараці.



Піт Девідсон й Аріана Гранде / Фото Getty Images

Кейт Бекінсейл

Комік закрутив роман з на 20 років старшою англійською акторкою у січні 2019 року. Вони познайомилися на афтепаті "Золотого глобуса", звідки поїхали додому разом. Після цього Кейт і Піт з'явилися на хокейному матчі, де цілувалися та обіймалися.

Через 3 місяці знаменитості розірвали стосунки. ЗМІ писали, що цього разу Бекінсейл не змогла витримати настирливих журналістів.

Маргарет Квеллі

Довго не чекаючи, у серпні 2019 гуморист почав зустрічатися з голлівудською акторкою Маргарет Квеллі. Кілька разів пару бачили на прогулянках і романтичних побаченнях. Однак роман протривав лише місяць. після чого зірки розійшлися.

Мама Маргарет Квеллі, Енді Макдавелл називала їхню пару "гарну", а стосунки – "хорошими".

Кайя Гербер

Вже в жовтні Піт Девідсон закрутив стосунки з донькою Сінді Кроуфорд і моделлю Кайєю Гербер. ЗМІ не один раз публікували світлини пристрасних поцілунків знаменитостей.

Модель та комік провели відпустку в Маямі, але через 3 місяці їхні відносини завершилися. Як потім розповідав Девідсон, він був ініціатором розриву.

Ми зустрічалися лише кілька місяців. Вона дуже молода, а я вже через багато пройшов. Ми розлучилися перед тим, як я повинен був відправитися на реабілітацію. Я розумію, що вона повинна веселитися на повну, а не турбуватися про якогось хлопця, у якого постійно проблеми,

– заявляв Піт.

Фібі Дайвенор

Гуморист довгий час утримувався від стосунків, але вже у 2021 році повернув собі статус "ловеласа". Про ймовірний роман Фібі і Піта вперше заговорили у березні. Закохані часто з'являлися неподалік будинків один одного. Потім Піт Девідсон підтвердив, що має роман зі своїм зірковим "крашем".

Не пройшло й пів року, як комік та акторка розійшлися. Подейкували, що причиною цього була велика відстань.



Піт Девідсон і Фібі Дайвенор / Фото Getty Images

Кім Кардашян

Після розлучення з Каньє Вестом Кім Кардашян часто підозрювали у стосунках, але підтверджень цьому не було. Та 29 жовтня 27-річного коміка та 41-річну світську левицю помітили разом у Каліфорнії. Пара проводила час разом у парку розваг, де трималася за руки. Але інсайдери тоді спростували чутки про їхній роман та назвали американських зірок друзями.

Згодом знаменитості підігріли чутки про роман спільним фото з дня народження Піта Девідсона. Вже в листопаді ЗМІ начебто підтвердили, що зірка реаліті та гуморист справді зустрічаються. Днями їх знову бачили разом на побаченні.

Зазначимо, що не всі вірять у роман Кім Кардашян і Піта Девідсона. Користувачі мережі підозрюють, що це піар-хід з боку Кріс Дженнер. Так вона нібито хоче відвернути увагу від смертельного концерту Тревіса Скотта.



Фото з дня народження Піта Девідсона / Фото з інстаграму Флейвора Флейва