Ексклюзивну новину про те, що між 41-річною Кім Кардашян і 27-річним Пітом Девідсоном – роман, підтвердили джерела одного з американських видань. Однак самі зірки ніяк не реагують на цю інформацію в ЗМІ.

До слова Колишній Аріани Гранде підігрів чутки про роман з Кім Кардашян: спільне фото

Кім Кардашян і Піт Девідсон зустрічаються

Інсайдери повідомляють, що світська левиця й комік дуже часто бачаться. Вони влаштовують побачення та прогулянки в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

Чутки про роман нібито підтвердило й спільне фото пари разом з репером Флейвором Флейвом та Кріс Дженнер. Світлину зробили з нагоди сімейної вечірки, яку Піт Девідсон влаштував з нагоди свого дня народження.



День народження Піта Девідсона / Фото з інстаграму Флейвора Флейва

Пару й раніше бачили разом у Південній Каліфорнії й помітили, як вони тримаються за руки. Окрім цього, Кім Кардашян і Піт Девідсон взяли участь у шоу SNL, де поцілувалися під час скетчу.

Особисте життя Кім Кардашян