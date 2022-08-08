Новина про розставання Кім Кардашян та Піта Девідсона, які зустрічались 9 місяців, облетіла ЗМІ 6 серпня. Пара почала стосунки під час шлюборозлучного процесу блогерки зі своїм ексчоловіком Каньє Вестом.

До слова Кім Кардашян пішла від 28-річного Піта Девідсона, з яким прозустрічалася 9 місяців, – ЗМІ

Пара не соромилась демонструвати почуття на червоних доріжках та на фото в інстаграмі, а користувачі плутались у здогадках, чим зміг підкорити Піт Девідсон світську зірку. Йому – 28, а їй – 41 рік. Проте це не завадило парі закрутити роман на 9 місяців.

Каньє Вест про розставання Кім

Каньє Вест із самого початку негативно ставився до "інтрижки" Кім, яка є матір'ю його чотирьох дітей. Тому зараз, коли пара розсталась, він опублікував в інстаграмі іронічний "чорний" жарт у стилі закордонної газети The New York Times, де на першій сторінці – новина про смерть Девідсона. Так Каньє каже, що як і після смерті будь-якої людини, увага зникає.

"Скете Девідсон (змінив на співзвучне ім'я, – 24 канал) помер у віці 28 років", – йдеться у дописі.



Каньє Вест жорстко прокоментував розставання Кім та Піта / Фото з інстаграму репера

Такі слова зчинили чималий ажіотаж у коментарях, які посміялись з ревнощів Каньє Веста. Варто зазначити, що через 5 годин після публікації допису, він зник зі сторінки. Невідомо – чи це було особисте прохання сім'ї Кардашян-Дженнер, чи одноразова "акція" від Каньє Веста.