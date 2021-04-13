Екснаречений Аріани Гранде підтвердив чутки, що має роман із зіркою "Бріджертонів"
Американський комік Піт Девідсон, який раніше зустрічався із Аріаною Гранде та навіть їй освідчувався, тепер офіційно підтвердив, що має роман з акторкою Фібі Дайвенор. Саме вона стала головною героїнею серіалу Netflix "Бріджертони" та прославилась на весь світ.
Джерело:The Daily Mail
Щоправда, 27-річний чоловік не назвав ім'я своєї коханої, а назвав її "зірковим крашем" (тобто людина, яка йому подобається). Сталось це під час відеоконференції Q&A Zoom, де він зізнався, що вже не є холостяком.
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На питання одного зі студентів щодо своїх романів із знаменитостями, Девідсон лаконічно відповів, що зараз закоханий в одну із зірок, загадково усміхнувшись.
Зараз я в стосунках зі своїм зірковим "крашем". Так,
– заявив Піт Девідсон.
Що відомо про роман Фібі та Піта?
Про ймовірний роман закоханих вперше заговорили у березні. Тоді папараці почали помічати, що як дівчина, так і хлопець часто з'являються неподалік маєтків одне одного у Нью-Йорку, США (де живе Девідсон) та Манчестері, Велика Британія (де живе Дайвенор).
Варто додати, що за останні кілька років в Піта Девідсона було чимало романів:
- він зустрічався з Аріаною Гранде та навіть освідчувався їй;
- його бачили разом з Кейт Бекінсейл;
- Кайєю Гербер;
- Маргарет Квеллі.
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