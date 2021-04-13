Американський комік Піт Девідсон, який раніше зустрічався із Аріаною Гранде та навіть їй освідчувався, тепер офіційно підтвердив, що має роман з акторкою Фібі Дайвенор. Саме вона стала головною героїнею серіалу Netflix "Бріджертони" та прославилась на весь світ.

Щоправда, 27-річний чоловік не назвав ім'я своєї коханої, а назвав її "зірковим крашем" (тобто людина, яка йому подобається). Сталось це під час відеоконференції Q&A Zoom, де він зізнався, що вже не є холостяком.

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На питання одного зі студентів щодо своїх романів із знаменитостями, Девідсон лаконічно відповів, що зараз закоханий в одну із зірок, загадково усміхнувшись.

Зараз я в стосунках зі своїм зірковим "крашем". Так,

– заявив Піт Девідсон.

Що відомо про роман Фібі та Піта?

Про ймовірний роман закоханих вперше заговорили у березні. Тоді папараці почали помічати, що як дівчина, так і хлопець часто з'являються неподалік маєтків одне одного у Нью-Йорку, США (де живе Девідсон) та Манчестері, Велика Британія (де живе Дайвенор).

Варто додати, що за останні кілька років в Піта Девідсона було чимало романів: