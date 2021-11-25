Недавно пресса взорвалась новостями о романе 28-летнего комика Пита Дэвидсона с 41-летней звездой реалити Ким Кардашян. Но не только из-за этого мужчина получил звание "ловеласа" в американских СМИ.
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Кто такой Пит Дэвидсон
- Питер Дэвидсон родился в Нью-Йорке, где живет до сих пор. Он комик, юморист и актер. Звезда рассказывал, что в 6-летнем возрасте потерял отца, который работал пожарным. Из-за трагедии у парня были проблемы с ментальным здоровьем, а в подростковом возрасте он задумывался о суициде.
- С 16-летнего возраста парень начал выступать в стендап-клубах, а затем начал время от времени появляться в комедийных эпизодах MTV. Дебют на телевидении позволил Питу выступать со стендапом на канале Comedy Central.
- Одним из главных достижений Дэвидсона является участие в шоу Saturday Night Live – тогда ему было всего 20 лет. В 2015 году парень попал в список Forbes как один из самых богатых людей в возрасте до 30 лет в категории "Голливуд и развлечения". Но не столько шутки сделали его известным на весь мир, как романы с богатыми и наиболее влиятельными девушками.
С кем крутил романы Пит Дэвидсон
Ариана Гранде
В начале мая 2018 года Пит Дэвидсон начал встречаться с Арианой Гранде – это был его самый длинный роман. Спустя недолгое время пара объявила о помолвке на праздновании дня рождения Роберта Паттинсона в Лос-Анджелесе.
Пара не планировала сразу праздновать свадьбу, поскольку певица занималась промокампанией четвертого альбома. Но уже в октябре 2018 года Ариана и Пит отменили помолвку. Причиной расставания называли переживания артистки из-за смерти экс-любимого Мака Миллера, а также то, что Дэвидсон якобы устал от внимания папарацци.
Пит Дэвидсон и Ариана Гранде / Фото Getty Images
Кейт Бекинсейл
Комик закрутил роман с на 20 лет старшей английской актрисой в январе 2019 года. Они познакомились на афтепати "Золотого глобуса", откуда уехали домой вместе. После этого Кейт и Питт появились на хоккейном матче, где целовались и обнимались.
Через 3 месяца знаменитости разорвали отношения. СМИ писали, что на этот раз Бекинсейл не смогла выдержать назойливых журналистов.
Маргарет Куэлли
Спустя короткое время в августе 2019 года юморист начал встречаться с голливудской актрисой Маргарет Куэлли. Несколько раз пару видели на прогулках и романтических свиданиях. Однако роман продлился всего месяц, после чего звезды расстались.
Мама Маргарет Куэлли, Энди Макдавелл называла их пару "красивой", а отношения – "хорошими".
Кайя Гербер
Уже в октябре Пит Дэвидсон закрутил отношения с дочерью Синди Кроуфорд и моделью Кайей Гербер. СМИ не раз публиковали фотографии страстных поцелуев знаменитостей.
Модель и комик провели отпуск в Майами, но через три месяца их отношения завершились. Как потом рассказывал Дэвидсон, он был инициатором разрыва.
Мы встречались всего несколько месяцев. Она очень молодая, а я уже через многое прошел. Мы расстались перед тем, как я должен был отправиться на реабилитацию. Я понимаю, что она должна веселиться по полной, а не беспокоиться о каком-то парне, у которого постоянно проблемы,
– заявлял Пит.
Фиби Дайвенор
Юморист долгое время удерживался от отношений, но уже в 2021 году вернул себе статус "ловеласа". О вероятном романе Фиби и Пита впервые заговорили в марте. Влюбленные часто появлялись недалеко от домов друг друга. Затем Пит Дэвидсон подтвердил, что у него роман со своим звездным "крашем".
Не прошло и полгода, как комик и актриса разошлись. Поговаривали, что причиной этого стало большое расстояние.
Пит Дэвидсон и Фиби Дайвенор / Фото Getty Images
Ким Кардашян
После развода с Канье Вестом Ким Кардашян часто подозревали в отношениях, но подтверждений этому не было. Но 29 октября 27-летний комик и 41-летняя светская львица были замечены вместе в Калифорнии. Пара проводила время вместе в парке развлечений, где держалась за руки. Но инсайдеры тогда опровергли слухи об их романе и назвали американских звезд друзьями.
Впоследствии знаменитости подогрели слухи о романе совместным фото со дня рождения Пита Дэвидсона. Уже в ноябре СМИ подтвердили, что звезда реалити и юморист действительно встречаются. На днях их снова видели вместе на свидании.
Фото со дня рождения Пита Дэвидсона / Фото из инстаграма Флейвора Флейва