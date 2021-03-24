Британська акторка Фібі Дайвенор та американський комік Піт Девідсон ймовірно закрутили роман. Вони літають одне до одного в рідні міста та проводять час неподалік їхніх будинків.

Наразі важко стверджувати, чи справді між ними є стосунки, але Піт нещодавно прилітав у рідне місто дівчини – Манчестер і його бачили недалеко від будинку акторки. Щодо Фібі, то вона також прилітала у Нью-Йорк і бувала в тих районах, де живе Піт. Пара нібито проводить багато часу разом, але чи справді це роман – невідомо.

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Варто додати, що за останні кілька років в Піта Девідсона було чимало романів: він зустрічався з Аріаною Гранде та навіть освідчувався їй; його бачили разом з Кейт Бекінсейл, Кайєю Гербер і Маргарет Квеллі.

Щодо Фібі, то про її особисте життя відомо мало. У неї начебто було кілька нетривалих романів, але останнім часом її ні з ким не бачили. Вже після гучної прем'єри серіалу Netflix "Бріджертони", їй стали приписувати роман з партнером по знімальному майданчику Реге-Жан Пейджом, але чутки не підтвердились.

Фібі Дайвенор у серіалі "Бріджертони": дивитись онлайн