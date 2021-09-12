"Холостячка" Злата Огнєвіч зізналась, яких чоловіків залишила в проєкті

Зйомки другого сезону шоу "Холостячка" тривають понад три місяці й уже перетнули екватор. У проєкті Злата Огнєвіч залишила чоловіків, до яких по-справжньому небайдужа. На диво, серед них лише ті, хто сподобався їй на першій вечірці.

Перша вечірка шоу "Холостячка" справила на Злату Огнєвіч незабутні враження, адже ніколи раніше її не підкорювали так красиво.

Читайте також Відбувалися неймовірні речі, – Злата Огнєвіч розкрила деталі першої вечірки на "Холостячці"

"Перші яскраві враження стались під час першої вечірки. У моєму житті не було такого яскравого знайомства з чоловіками. Такі відчуття виникають всередині, які неможливо ні з чим порівняти", – розповіла "Холостячка".

Однак за ефектними появами учасників Злата Огнєвіч зуміла розгледіти їхній внутрішній світ. Так, ще під час знайомства співачка визначилась з фаворитами. Як з'ясувалось, упродовж проєкту вони її не розчарували.

Озираючись назад, можу сказати, що перше враження мене не підвело. Зараз залишились саме ті чоловіки, які мені найбільше сподобалися під час першої вечірки,

– заявила Злата Огнєвіч.

"Холостячка" Злата Огнєвіч на першій вечірці / Фото з інстаграму проєкту

Злата Огнєвіч натякнула, що серед її фаворитів є медійні чоловіки. Однак, на думку "Холостячки", популярність обранця не завадить їхнім стосункам.

"Я сама медійна особистість, тому для мене не є проблемою, якщо я оберу в партнери такого ж чоловіка. Я не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки ми обоє будемо одне одного надихати, щось підказувати", – висловилась співачка.

Як чоловіки підкорювали Злату Огнєвіч

ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник стверджував, що головна героїня по-справжньому закохалась . Ба більше, "навіть не в одного чоловіка".

Зірка зізналась, що більшість учасників були ініціативними й боролись за її увагу. Одним це пішло на користь, а іншим – не допомогло.

Кожен чоловік проявляв багато ініціативи. Хоча, це їх не врятувало від того, що вони все ж таки покинули проєкт. Для мене важливий комплекс: не тільки активність, але і мої відчуття,

– пояснила "Холостячка".

За словами Злати Огнєвіч, на проєкті вона не брала ініціативу у свої руки, а лише давала чоловікам зрозуміти, що їй з ними добре. Схоже, потреби в цьому не було, адже ті огортали її увагою.

"Мені приємно отримувати увагу чоловіка. Це можуть бути не тільки квіти. Увага – це слово, сніданок, обійми, сюрпризи", – поділилась головна героїня.

Що відомо про новий сезон "Холостячки"