Раніше шоу "Холостячка" оприлюднило ім'я першого учасника 2 сезону романтичного реаліті. Ним став лікар Роман Васильєв, який вразив головну героїню ефектною появою – приїхав на білому коні з квітами. Конкуренцію йому складуть двоє не менш достойних чоловіків. Їхні імена дізнавайтеся нижче.

Варто знати "Холостячка" 2 сезон: хто став першим учасником проєкту

Другим учасником проєкту "Холостячка" став ресторатор з Лондона Вінченцо Дулепа. Українець, який працював "звичайним офіціантом" у Чернівцях, поїхав до столиці Великої Британії та відкрив там свій заклад.

Він зухвалий такий,

– прокоментувала Злата Огнєвіч.

Учасник "Холостячки" Вінченцо Дулепа / Скриншот з відео

Третім чоловіком, який спробує завоювати Злату Огнєвіч, став чемпіон України з фрідайвінгу Андрій Хвєткєвіч. Заради "Холостячки" він нібито відмовився від міжнародних змагань і повернувся в Україну з Мексики.

До слова, Андрій Хвєткєвіч не лише спортсмен, а й блогер – в інстаграмі за ним стежать 1,2 мільйона користувачів. В особистому профілі він пообіцяв, що 2 сезон романтичного реаліті буде гарячим.

"Ця осінь буде особливою і гарячою. Тепер ви знаєте причину моєї тривалої відсутності в сторіс. Наша зі Златою Огнєвіч подорож починається на проєкті "Холостячка" вже 17 вересня", – написав фрідайвер.

Учасник "Холостячки" Андрій Хвєткєвіч / Скриншот з відео

Учасник "Холостячки" Андрій Хвєткєвіч і Злата Огнєвіч / Скриншот з відео

Варто зазначити, у липні 2019 року про спортсмена заговорила вся Україна. Він встановив національний рекорд з фрідайвінгу – занурився на глибину 66 метрів без спорядження для дайвінгу.

Нагадаємо, за словами ведучого шоу "Холостячка" Григорія Решетника, головна героїня Злата Огнєвіч закохана. Ба більше, співачка має почуття "навіть не до одного чоловіка". Чи є серед оголошених учасників той, хто зумів завоювати серце красуні, дізнаємося вже 17 вересня.