Раніше шоу "Холостячка" оприлюднило ім'я першого учасника 2 сезону романтичного реаліті. Ним став лікар Роман Васильєв, який вразив головну героїню ефектною появою – приїхав на білому коні з квітами. Конкуренцію йому складуть двоє не менш достойних чоловіків. Їхні імена дізнавайтеся нижче.
Варто знати "Холостячка" 2 сезон: хто став першим учасником проєкту
Другим учасником проєкту "Холостячка" став ресторатор з Лондона Вінченцо Дулепа. Українець, який працював "звичайним офіціантом" у Чернівцях, поїхав до столиці Великої Британії та відкрив там свій заклад.
Він зухвалий такий,
– прокоментувала Злата Огнєвіч.
Учасник "Холостячки" Вінченцо Дулепа / Скриншот з відео
Третім чоловіком, який спробує завоювати Злату Огнєвіч, став чемпіон України з фрідайвінгу Андрій Хвєткєвіч. Заради "Холостячки" він нібито відмовився від міжнародних змагань і повернувся в Україну з Мексики.
До слова, Андрій Хвєткєвіч не лише спортсмен, а й блогер – в інстаграмі за ним стежать 1,2 мільйона користувачів. В особистому профілі він пообіцяв, що 2 сезон романтичного реаліті буде гарячим.
"Ця осінь буде особливою і гарячою. Тепер ви знаєте причину моєї тривалої відсутності в сторіс. Наша зі Златою Огнєвіч подорож починається на проєкті "Холостячка" вже 17 вересня", – написав фрідайвер.
Учасник "Холостячки" Андрій Хвєткєвіч / Скриншот з відео
Учасник "Холостячки" Андрій Хвєткєвіч і Злата Огнєвіч / Скриншот з відео
Нагадаємо, за словами ведучого шоу "Холостячка" Григорія Решетника, головна героїня Злата Огнєвіч закохана. Ба більше, співачка має почуття "навіть не до одного чоловіка". Чи є серед оголошених учасників той, хто зумів завоювати серце красуні, дізнаємося вже 17 вересня.