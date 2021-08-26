Сотні українських чоловіків мріяли стати учасниками "Холостячки" та боротися за серце Злати Огнєвіч. Однак вдалося це далеко не всім.
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Перший учасник "Холостячки"
Творці проєкту показали анонс, у якому розсекретили першого учасника. Вже цієї осені підкорювати Злату буде лікар за покликом душі та справжній романтик – Роман Васильєв. Чоловік з'явиться перед головною "Холостячкою" країни на білому коні. Чи погодиться Огнєвіч стати його принцесою та дасть першу бутоньєрку – глядачі дізнаються 17 вересня.
Роман Васильєв / Фото СТБ
33-річний Роман родом з Миколаєва, але вже декілька років живе в столиці. В Києві чоловік будує кар'єру в хірургічній стоматології. Він обожнює свою роботу, оскільки допомагає людям зберігати здоров'я.
Роман має приклад ідеальних стосунків – це його батьки, які одружені вже понад 30 років. Лікар також мріє про щасливу сім'ю, в якій пануватимуть любов і гармонія.
Я повністю готовий до того, щоб побудувати міцну сім'ю,
– заявив чоловік.
Роман Васильєв / Фото СТБ
"Холостячка" 2 сезон: головне
- Під час пост-шоу 11 сезону "Холостяка" оголосили, що новою "Холостячкою" стане Злата Огнєвіч.
- 8 червня телеканал СТБ розпочав зйомки нового сезону проєкту.
- Пізніше виконавиця розповідала, що у фіналі переможцем хоче бачити поруч із собою розумного і люблячого чоловіка з хорошим почуттям гумору.
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- Ведучий шоу Григорій Решетник ділився подробицями зйомок, зізнаючись, що цей сезон буде дорослим, красивим. Також він зазначав, що Злата закохана і, можливо, в декількох чоловіків.
- Довгоочікувана прем'єра, де глядачі побачать співачку Злату Огнєвіч дуже емоційною та пристрасною, відбудеться 17 вересня.