Як оголосили продюсери проєкту "Холостячка", четвертому учаснику реаліті-шоу під силу зробити потрійне сальто в повітрі та пройти крізь вогонь. Ледь не щодня він ризикує, виконуючи складні та небезпечні трюки на знімальному майданчику.

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"Професія каскадера дуже рідкісна й справді небезпечна. Я горю, в мене стріляють", – поділився чоловік, який боротиметься за серце Злати Огнєвіч.

Ім'я каскадера так і не оголосили, однак, схоже, ним є 31-річний Павло Богда. Принаймні, у його профілі в інстаграмі вказано, що він – учасник 2 сезону "Холостячки".

Павло Богда – учасник 2 сезону "Холостячки" / Фото з інстаграму каскадера

Варто зазначити, Павло Богда дублював Олексія Яровенка в драматичному серіалі "Кріпосна", а сам зіграв у картині "Чужі гріхи". Раніше він співпрацював з кінокомпаніями Warner Bros. і Ubisoft.

Учасники 2 сезону шоу "Холостячка"