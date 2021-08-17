Злата Огнєвіч стала головною героїнею 2 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Вона нетерпляче чекає осені, щоб разом із глядачами поринути в атмосферу ніжності та кохання, поділитися тим, що відбувається зараз у житті.

До теми Вже цієї осені: шоу "Холостячка" заінтригувало новим анонсом із Златою Огнєвіч

Проморолик "Холостячки"

Творці шоу вже презентували перший проморолик, у якому зірка постала перед камерою дуже чуттєвою та проникливою.

Головним реквізитом відео став червоний ретро-автомобіль. У ньому "Холостячка" їхала разом з обранцем. Для зйомок однієї зі сцен з цим автомобілем використали понад 1 500 червоних троянд.

У ролику також є фрагмент, де почуття Огнєвіч сплять в пустелі. Цю пустелю створили в одній з кімнат маєтку графині Уварової. На локацію завезли 3,5 тонни піску, який роздували спеціальною технікою.



"Холостячка" Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму "Холостячки"

Текст публікації з інстаграм-сторінки "Холостячки":

Зовсім скоро ми побачимо другий сезон романтичного реаліті "Холостячка". Своє серце назустріч коханню відкриє співачка Злата Огнєвіч. В очікуванні прем'єри ми побачили неймовірної краси проморолик, у якому Злата розкрилася з нового, дуже чуттєвого боку.



Головний реквізит ролика – червоний ретро-автомобіль, на якому щаслива "Холостячка" їде зі своїм обранцем. Для однієї зі сцен авто необхідно було наповнити свіжими трояндами. Знадобилося понад 1500 квітів!



Пустелю, в якій сплять почуття "Холостячки", створили в одній із кімнат маєтку графині Уварової. На локацію завезли три з половиною тонни піску, який під час зйомок роздували спеціальною технікою. Щоб у кадрі Злата йшла по воді та хмарах, у сусідній кімнаті розгорнули штучну водойму, що імітує романтичне озеро в Болівії, а на сходах маєтку найкраща команда піротехніків створювала густий дим.



Зовсім скоро вся країна із завмиранням серця стежитиме за історією кохання Злати Огнєвіч. Не пропустіть другий сезон реаліті "Холостячка" вже цієї осені на СТБ!