Первая вечеринка шоу "Холостячка" произвела на Злату Огневич незабываемые впечатления, ведь никогда раньше ее не покоряли так красиво.

Читайте также Происходили невероятные вещи, – Злата Огневич раскрыла детали первой вечеринки на "Холостячке"

"Первые яркие впечатления произошли во время первой вечеринки. В моей жизни не было такого яркого знакомства с мужчинами. Такие ощущения возникают внутри, которые невозможно ни с чем сравнить", – рассказала "Холостячка".

Однако за эффектными появлениями участников Злата Огневич сумела разглядеть их внутренний мир. Так, еще во время знакомства певица определилась с фаворитами. Как выяснилось, на протяжении проекта они ее не разочаровали.

Оглядываясь назад, могу сказать, что первое впечатление меня не подвело. Сейчас остались именно те мужчины, которые мне больше всего понравились во время первой вечеринки,

– заявила Злата Огневич.



"Холостячка" Злата Огневич на первой вечеринке / Фото из инстаграма проекта

Злата Огневич намекнула, что среди ее фаворитов есть медийные мужчины. Однако, по мнению "Холостячки", популярность избранника не помешает их отношениям.

"Я сама медийная личность, поэтому для меня не проблема, если я выберу в партнеры такого же мужчину. Я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот мы оба будем друг друга вдохновлять, что-то подсказывать", – высказалась певица.

Заметим, ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник утверждал, что главная героиня по-настоящему влюбилась. Более того, "даже не в одного мужчину".

Как мужчины покоряли Злату Огневич

Звезда призналась, что большинство участников были инициативными и боролись за ее внимание. Одним это пошло на пользу, а другим – не помогло.

Каждый мужчина проявлял много инициативы. Хотя, это их не спасло от того, что они все же покинули проект. Для меня важен комплекс: не только активность, но и мои ощущения,

– объяснила "Холостячка".

По словам Златы Огневич, на проекте она не брала инициативу в свои руки, а лишь давала мужчинам понять, что ей с ними хорошо. Похоже, нужды в этом не было, ведь те окружили ее вниманием.

"Мне приятно получать внимание мужчины. Это могут быть не только цветы. Внимание – это слово, завтрак, объятия, сюрпризы", – поделилась главная героиня.

Что известно о новом сезоне"Холостячки"