Успішний шоумен та ведучий романтичного проєкту "Холостячка" Григорій Решетник розповів про зйомки другого сезону "Холостячки". Він заявив, що вже відзнята більша частина шоу.

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Григорій Решетник про почуття на проєкті

Телеведучий поділився, що у 2 сезоні буде більше випусків, а значить, більше чоловіків, побачень та емоційних подій.

Чесно кажучи, я не перестаю захоплюватися нашою головною героїнею. Незважаючи на стриманий сценічний образ, вона дуже емоційна. І, повірте, сезон буде спекотним. Такий дорослий, красивий сезон,

– зізнався Григорій.

Решетник додав, що учасники проєкту також більш дорослі й самодостатні, у порівнянні з попереднім сезоном. У деяких чоловіків навіть вже є діти. Також ведучий відповів, чи Злата Огнєвіч вже закохана.

Мені здається, так. Причому, навіть не в одного чоловіка – у дівчат так буває. Фаворити змінюються щодня. Та й Злата вміє в себе закохувати. Зараз як раз її почуття переростають у щось більше, і, як завжди, у фіналі героїні належить складний вибір, – наголосив шоумен.

"Знаєте, в зйомках ми підійшли до такого етапу, коли в почуттях найвищий градус. Вже визначилися кілька фаворитів, які можуть підкорити серце Злати, але нічого стверджувати неможливо. Насправді я як людина, яка вже десять років задіяна в романтичному реаліті, можу сказати, що виводити якісь формули кохання і закономірності не виходить. Щоразу це особистий вибір самого героя", – підкреслив Григорій Решетник.

Зазначимо, що Злата Огнєвіч і сама стверджувала, що їй може сподобатися одразу декілька чоловіків. Щоб краще відчувати учасників шоу, вона не буде забороняти собі поцілунки.