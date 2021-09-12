Перша вечірка шоу "Холостячка" справила на Злату Огнєвіч незабутні враження, адже ніколи раніше її не підкорювали так красиво.

Читайте також Відбувалися неймовірні речі, – Злата Огнєвіч розкрила деталі першої вечірки на "Холостячці"

"Перші яскраві враження стались під час першої вечірки. У моєму житті не було такого яскравого знайомства з чоловіками. Такі відчуття виникають всередині, які неможливо ні з чим порівняти", – розповіла "Холостячка".

Однак за ефектними появами учасників Злата Огнєвіч зуміла розгледіти їхній внутрішній світ. Так, ще під час знайомства співачка визначилась з фаворитами. Як з'ясувалось, упродовж проєкту вони її не розчарували.

Озираючись назад, можу сказати, що перше враження мене не підвело. Зараз залишились саме ті чоловіки, які мені найбільше сподобалися під час першої вечірки,

– заявила Злата Огнєвіч.

"Холостячка" Злата Огнєвіч на першій вечірці / Фото з інстаграму проєкту

Злата Огнєвіч натякнула, що серед її фаворитів є медійні чоловіки. Однак, на думку "Холостячки", популярність обранця не завадить їхнім стосункам.

"Я сама медійна особистість, тому для мене не є проблемою, якщо я оберу в партнери такого ж чоловіка. Я не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки ми обоє будемо одне одного надихати, щось підказувати", – висловилась співачка.

Зауважимо, ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник стверджував, що головна героїня по-справжньому закохалась. Ба більше, "навіть не в одного чоловіка".

Як чоловіки підкорювали Злату Огнєвіч

Зірка зізналась, що більшість учасників були ініціативними й боролись за її увагу. Одним це пішло на користь, а іншим – не допомогло.

Кожен чоловік проявляв багато ініціативи. Хоча, це їх не врятувало від того, що вони все ж таки покинули проєкт. Для мене важливий комплекс: не тільки активність, але і мої відчуття,

– пояснила "Холостячка".

За словами Злати Огнєвіч, на проєкті вона не брала ініціативу у свої руки, а лише давала чоловікам зрозуміти, що їй з ними добре. Схоже, потреби в цьому не було, адже ті огортали її увагою.

"Мені приємно отримувати увагу чоловіка. Це можуть бути не тільки квіти. Увага – це слово, сніданок, обійми, сюрпризи", – поділилась головна героїня.

Що відомо про новий сезон "Холостячки"