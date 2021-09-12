Перша вечірка шоу "Холостячка" справила на Злату Огнєвіч незабутні враження, адже ніколи раніше її не підкорювали так красиво.
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"Перші яскраві враження стались під час першої вечірки. У моєму житті не було такого яскравого знайомства з чоловіками. Такі відчуття виникають всередині, які неможливо ні з чим порівняти", – розповіла "Холостячка".
Однак за ефектними появами учасників Злата Огнєвіч зуміла розгледіти їхній внутрішній світ. Так, ще під час знайомства співачка визначилась з фаворитами. Як з'ясувалось, упродовж проєкту вони її не розчарували.
Озираючись назад, можу сказати, що перше враження мене не підвело. Зараз залишились саме ті чоловіки, які мені найбільше сподобалися під час першої вечірки,
– заявила Злата Огнєвіч.
"Холостячка" Злата Огнєвіч на першій вечірці / Фото з інстаграму проєкту
Злата Огнєвіч натякнула, що серед її фаворитів є медійні чоловіки. Однак, на думку "Холостячки", популярність обранця не завадить їхнім стосункам.
"Я сама медійна особистість, тому для мене не є проблемою, якщо я оберу в партнери такого ж чоловіка. Я не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки ми обоє будемо одне одного надихати, щось підказувати", – висловилась співачка.
Як чоловіки підкорювали Злату Огнєвіч
Зірка зізналась, що більшість учасників були ініціативними й боролись за її увагу. Одним це пішло на користь, а іншим – не допомогло.
Кожен чоловік проявляв багато ініціативи. Хоча, це їх не врятувало від того, що вони все ж таки покинули проєкт. Для мене важливий комплекс: не тільки активність, але і мої відчуття,
– пояснила "Холостячка".
За словами Злати Огнєвіч, на проєкті вона не брала ініціативу у свої руки, а лише давала чоловікам зрозуміти, що їй з ними добре. Схоже, потреби в цьому не було, адже ті огортали її увагою.
"Мені приємно отримувати увагу чоловіка. Це можуть бути не тільки квіти. Увага – це слово, сніданок, обійми, сюрпризи", – поділилась головна героїня.
Що відомо про новий сезон "Холостячки"
- Другий сезон романтичного реаліті стартує менш як за тиждень – у п'ятницю, 17 вересня.
- Задля ефектного проморолика "Холостячки" зі Златою Огнєвіч у маєтку графині Уварової створили пустелю, засипавши одну з кімнат 3,5 тонами піску, а для сцени в ретро-автомобілі використали 1 500 червоних троянд.
- Продюсери вже розсекретили чотирьох перших учасників шоу – стоматолога Романа Васильєва, ресторатора Вінченцо Дулепу, фрідайвера Андрія Хвєткєвіча та каскадера Павла Богду.