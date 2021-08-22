Фанати одного із найчуттєвіших реаліті-шоу України – "Холостячка" вже не можуть дочекатись другого сезону, у якому чоловіки намагатимуться підкорити серце головної героїні – Злати Огнєвич.

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Вже 17 вересня о 19:00 відбудеться довгоочікувана прем'єра романтичного проєкту.

Відомо, що проєкт буде відбуватись за "схемою" першого сезону. Тобто, 15 чоловіків-учасників будуть організовувати побачення й запрошуватимуть Злату на романтичні зустрічі, де боротимуться за її увагу. Натомість "холостячка" даруватиме бутоньєрки тим хлопцям, які найбільше западатимуть їй у душу.

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Сама Злата Огнєвич щиро вірить, що зустріне "того самого" коханого чоловіка на проєкті. Адже на реаліті-шоу дійсно єднались серця і складались пари, як-от, наприклад, подружжя Даші Квіткової і Нікіти Добриніна, у яких нещодавно народився син.

Ведучим романтичного шоу залишається Григорій Решетник, який вже багато років є незмінною частиною "Холостяка" та "Холостячки".

Що відомо про Злату Огнєвич?

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка", Злата Огнєвич, успішно будує кар'єру співачки. 35-річна зірка презентувала Україну на 58-му пісенному конкурсі Євробачення, де з піснею Gravity посіла третє місце.

Також, Злата бере активну участь у житті шоу-бізу, тож її часто можна побачити на різноманітних шоу. До прикладу, у 2018 році дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками", де була партнеркою відомого хореографа Дмитра Жука.

Огнєвич має стійку громадянську позицію й у 2014 році підтримала акції Євромайдану. Батьки співачки й вона сама мешкали у Криму, тож анексування півострова Росією сильно сколихнуло артистку.

Зірка була обличчям рекламної кампанії півострова з 2012 року, однак не підтримуючи анексії, розірвала контракт з владою. Вся родина співачки відмовилась від російських паспортів і громадянства. Деякий час Огнєвіч навіть була депутаткою Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка, але у 2015 році дівчина склала свої повноваження.

Анонс шоу проєкту "Холостячка-2": дивіться онлайн