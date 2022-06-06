Харківські випускники станцювали вальс під пісню Jerry Heil на руїнах школи: проникливе відео

Цього року життя випускників змінила війна. Вони мали святкувати закінчення школи, але змушені ховатися від обстрілів з боку російських окупантів. Чимало шкіл зруйновані й тепер школярі не зможуть повернутися в рідні стіни.

Серед тих навчальних закладів, від яких залишилися лише руїни, є 134 школа Харкова. Випускники зворушили останнім шкільним вальсом на руїнах.

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Відео танцю, яке вже розлетілося мережею, опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі Jerry Heil. Школярі станцювали під її пісню "Мрія". Артистка зізналася, що мріяла написати пісню для випускників, однак не думала, що вона буде такою.

Випускники 134 школи Харкова. Я вітаю вас і всіх, хто став випускником у 2022 році. Тепер ви маєте два важливі завдання: бути щасливими, продовжувати навчатися і вивчати те, що до душі. Задля щасливого майбутнього! Ми скоро станцюємо на мирних випускних!

– написала співачка під відео.

Поряд з випускниками були українські військові. Оскільки місто постійно обстрілюють, вони дбали про те, щоб школярі змогли станцювати у безпеці.

Випускники станцювали під пісню Jerry Heil: дивіться відео онлайн

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