Українська виконавиця Світлана Тарабарова презентувала нову пісню, яку присвятила захисникам Маріуполя. Вона написала її в дуеті з Максом Пташником.

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Світлана Тарабарова випустила пісню

Пісня народилась у Львові завдяки Максові Пташнику. Він наспівав трек на диктофон і надіслав запис Світлані Тарабаровій, яка на той час була в Хорватії.

Є речі, про які хочеться кричати! Але зараз навіть думати про них треба пошепки... єдине, що нас тримає – кохання. Віримо, що настане день і ми зустрінемося під радісний гомін Софійських дзвонів,

– написала співачка.

Світлана Тарабарова – "Бо ти моя Азовсталь": дивіться відео онлайн

Пісня сподобалась користувачам мережі. Шанувальники та зіркові колеги діляться враженнями у коментарях:

"Дякую за творчість, за пісні, за мурахи! Це дуже нам всім зараз потрібно. Потрібно тим героям, які невтомно виборюють кожен клаптик нашої землі!";

"Слова...";

"Як же це добре зараз почути";

"Обожнюю цю пісню. Дякую";

"Це просто розрив… Молимося за кожного нашого героя".

Текст пісні "Бо ти моя Азовсталь"

Я знаю в тебе болить

Але в нас є мить

Але в нас є мить

Я знаю душа кричить

Але в нас є мить

Але в нас є мить, мила

Ти плачеш, бо світ горить

Але в нас є мить

Але в нас є мить, мила

Планета кудись летить

Але в нас є мить

Але в нас є мить

Лиш не відпускай

Лиш не відпускай

Лиш не відпускай

Все що не можна вловити благаю

Не відпускай

Ти найсильніша надія

Бо ти моя Азовсталь

Все що не можна вловити благаю

Не відпускай

Ти найсильніша надія

Бо ти моя Азовсталь

Азовсталь

Азовсталь

Лиш не відпускай

Лиш не відпускай

Все що не можна вловити благаю

Не відпускай