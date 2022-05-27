Назва пісні – це трагічна дата, яка назавжди залишила відбиток у серцях і долях українців. Якби Росія цинічно не вдерлася на територію нашої країни, ми й надалі б продовжували жити у вільній, квітучій державі. Однак зараз нам доводиться виборювати кожен сантиметр рідної землі.

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Кліп, у якому зібрали кадри війни

Відео починається з кадрів обстрілів та руйнувань, які завдає нам ворог. Ми бачимо біль та горе, які вся Україна переживає вже 3 місяці. Але годинник, стрілки якого йдуть у зворотній бік, намагається "скасувати" події, які щодня завдають болю.

Зруйновані будівлі у Харкові, Маріуполі, Ірпені та інших містах, по цеглинах складаються до свого первинного стану. Нам би дуже хотілось, щоб усього цього з нами ніколи не відбувалось! Проте, наступний кадр не дає втекти від жорстокої реальності й прямо каже: "Як би нас не боліло, як не горіла б душа, до славної перемоги нам дорога одна".

На шляху до свободи українці зі зброєю в руках виганяють окупантів з рідної землі. У другій частині роботи ми бачимо, що лише віра в Збройні Сили України є шляхом до нашої перемоги.

Кліп про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було: до 24 лютого – у кожного з нас кипіло своє життя, з мріями, планами на майбутнє. І вже знаємо яке воно після того жахливого ранку… Життя змінилося назавжди. Та, не зважаючи ні на що, ми віримо в ЗСУ і знаємо, що після нашої перемоги буде міцна, вільна та, справді, незалежна держава,

– сказав Сергій Танчинець.

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