Серед тих навчальних закладів, від яких залишилися лише руїни, є 134 школа Харкова. Випускники зворушили останнім шкільним вальсом на руїнах.
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Відео танцю, яке вже розлетілося мережею, опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі Jerry Heil. Школярі станцювали під її пісню "Мрія". Артистка зізналася, що мріяла написати пісню для випускників, однак не думала, що вона буде такою.
Випускники 134 школи Харкова. Я вітаю вас і всіх, хто став випускником у 2022 році. Тепер ви маєте два важливі завдання: бути щасливими, продовжувати навчатися і вивчати те, що до душі. Задля щасливого майбутнього! Ми скоро станцюємо на мирних випускних!
– написала співачка під відео.
Поряд з випускниками були українські військові. Оскільки місто постійно обстрілюють, вони дбали про те, щоб школярі змогли станцювати у безпеці.
Випускники станцювали під пісню Jerry Heil: дивіться відео онлайн
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