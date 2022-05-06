Артистка зізналася, що для неї це одна з найважчих пісень. Друг Христини – Андрій Балан подарував їй текст, а напередодні повномасштабного вторгнення дівчина відчувала тривогу, яка підштовхнула написати музику.

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Це пісня про мрію. Мрію про мир. І я присвячую її кожному, хто бере до рук зброю з метою відстояти Україну та право українців на існування. Ви несете мир!

– наголосила виконавиця.

Нині кожен українець мріє про перемогу, про мирне небо, повернення додому, возз'єднання з сім'ями. Прагне відчувати свободу та робити звичні речі.

Бажання перемогти є нашою найсильнішою зброєю,

– сказала Христина.

У кліпі на пісню зобразили українську весну, з флером ностальгії за мирним життям, мрії про романтичні часи у переможному майбутньому. Режиисер відео Юрій Катинський зауважив: "Весна є противагою образу зими у пісні, що з 2014 року приносить нам війну. Весна – це символ життя, пробудження і перемоги над зимою, як символом смерті. Весна приходить попри війну, а мрія сильніша за війну".

"Я твоя зброя" – це сучасне продовження традиції пісень, які оспівують визвольні змагання. Це пісня української перемоги.

Христина Соловій – "Я твоя зброя": дивіться відео онлайн