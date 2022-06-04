Приспів повстанської пісні Андрій Хливнюк заспівав 26 лютого – на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він вступив у лави територіальної оборони та патрулював місто зі зброєю. Після того, як артист випустив відео, уся країна та світ почали повторювати за ним і співати її на фронті, у тилу, на різних мітингах. Згодом цей уривок пісні використав гурт Pink Floyd у пісні "Hey, Hey, Rise Up!", яка дуже швидко очолила світові чарти.

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Як прийшла ідея заспівати пісню

Андрій Хливнюк в інтерв'ю розповів, що ідея заспівати одну з повстанських пісень виникла ще 24 лютого. Все почалось з того, що його підрозділ почав розподіляти обов'язки, і поки Андрій вчився користуватись зброєю, він взяв на себе інформаційну роботу. І от 26 лютого, коли він патрулював у столиці, то говорив з побратимами про акустику у концертній справі. Чоловік переконував, що коли встати на Софійській площі у правильному місці, то можна дуже вдало заспівати будь-яку пісню, не підвищуючи ноти, але тебе почує вся площа. От він це й випробував на пісні "Ой у лузі червона калина".

Цією піснею могла б стати будь-яка повстанська пісня, в якій є такі ж коріння, як і в цієї пісні… Я знав, що буде такий (резонанс). Я ж прийшов у підрозділ для того, щоб був такий фідбек, і він є. Те, що я отримав іншу професію за ці недовгі 3 місяці, це не означає, що я забув свою,

– зізнається Хливнюк.

Проте оригінальна версія повстанської пісні дещо відрізняється від версії, яку створив Хливнюк. Лідер "Бумбоксу" каже, що так інколи трапляється, коли "прочитання" артиста у сучасному світі стає вже стандартним. Для цього має зійтись багато факторів, і тут це вийшло.

"Це міг бути плакат, могла бути пісня, "русский военный корабель". До речі "русский военный корабль" – це нова "калина". А от "Ой у лузі червона калина " – з Гетьманщини ще йде, 100 років назад так само її хтось наспівав і вона мала такий же сенс для меншої кількості людей. Тепер це збільшилось. Це ж не я вийшов заспівати цю пісню, це всі ці люди, які її співають, вони просто у такий спосіб сказали – що силою питання не вирішуються ні у плані перспектив, волі, хазяїна в своїй хаті, майбутного дітей і так далі", – додає Хливнюк.