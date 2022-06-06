Среди тех учебных заведений, от которых остались только руины, есть 134 школа Харькова. Выпускники тронули последним школьным вальсом на руинах.
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Видео танца, разлетевшегося сетью, опубликовала на личной странице в инстаграмме Jerry Heil. Школьники станцевали под ее песню "Мрія". Артистка призналась, что мечтала написать песню для выпускников, однако не думала, что она будет такой.
Выпускники 134 школы Харькова. Я поздравляю вас и всех, кто стал выпускником в 2022 году. Теперь у вас есть две важные задачи: быть счастливыми, продолжать учиться и изучать то, что по душе. Ради счастливого будущего! Мы скоро станцуем на мирных выпускных!
– написала певица под видео.
Наряду с выпускниками были украинские военные. Поскольку город постоянно обстреливают, они заботились о том, чтобы школьники смогли станцевать в безопасности.
Выпускники станцевали под песню Jerry Heil: смотрите видео онлайн
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