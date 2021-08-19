Гурт Go_A переміг у двох номінаціях престожного конкурсу від Євробачення

Український гурт Go_A не покидає "лаври" найкращих виконавців цьогорічного Євробачення. Музиканти, які посіли п'яте місце на конкурсі, отримали дві премії на Vision Music Awards.

Конкурс організовував найбільший незалежний оглядач Євробачення Wiwibloggs. Відтак, українцям дістались дві премії – за "Найкращу сценічну постановку" та "Найкраще використання реквізиту".

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Емоціями від перемоги музиканти Go_A поділились у своєму інстаграмі.

"Євробачення не закінчується ніколи!.. Ми безмежно вдячні всій команді, яка працювала над постановкою номеру! Констянтин Томільченко, Олександр Братковський, Катерина Войнич та інші – ви допомогли нам втілити наші мрії у реальність! Далі буде", – йдеться у дописі.



Go_A переміг у конкурсі Vision Music Awards / Фото з інстаграму Go_A

Музичні успіхи гурту Go_A

На Євробаченні-2021 гурт Go_A отримав 97 балів від суддів з різних країн та 267 балів від глядачів. Таким чином Україна здобула 5 місце у конкурсі, але за глядацькими голосуваннями вони зайняли друге місце.

Трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорив світові чарти Spotify та iTunes. Пісня SHUM кілька тижнів тому посіла 1 місце у світовому рейтингу вірусних композицій.

Гурт також увійшов у список Billboard 200 та посів 80-ту сходинку з піснею SHUM – це перша україномовна пісня, яка потрапила у рейтинг.

Музиканти зайняли другу сходинку серед 50 найпопулярніших треків США;

Акустичне відео, де солістка Go_A ліпить вареники з вишнями під SHUM, нещодавно зібрало більше мільйона переглядів.

На початку липня пісня SHUM два місяці займала друге місце за кількістю найбільших переглядів серед усіх відео з Євробачення.



Як Go_A підкорювали світ / Інфографіка 24 каналу