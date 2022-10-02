Прем'єра 12 сезону "Голосу країни" відбулася 23 січня. Вже тоді говорили про можливе повномасштабне вторгнення Росії, але ніхто не вірив, що росіяни наважаться розпочати проти України велику війну. 24 лютого все змінилося. Замість розважальних шоу розпочався телемарафон новин, який триває вже понад сім місяців.

Не пропустіть Нові правила від "Голосу країни-12": які пісні виріжуть з ефіру

За цей час українці показали свою міць та незламність. ЗСУ поступово звільняють окуповані території, а ті, хто в тилу, – допомагають у цьому. Творці "Голосу країни" вирішили повернути проєкт на екрани саме з благодійною метою. Шоу об'єдналося з фондом "Повернись живим" та благодійною платформою Dobro UA, аби зібрати 3 мільйони гривень на великий комплект засобів аеророзвідки. Все, що відомо про сезон, який перервала війна – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зіркові тренери

Цього року до складу зіркових тренерів увійшли популярні українські артисти:

Надя Дорофєєва;

Потап;

Оля Полякова;

Святослав Вакарчук.

Кожен з них може взяти в команду 16 учасників. На етапі "сліпих прослуховувань" у проєкт потрапляють 64 вокалісти.

Оля Полякова вперше зайняла крісло тренера у вокальному шоу "Голос країни". Раніше розповідала, що цей досвід непростий, але дуже очікуваний.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук після перерви повернувся в тренерське крісло. Однак тепер повідомив, що не братиме участь в епізодах, які зніматимуть під час війни. Тож у суддівському складі відбудуться зміни. Якою буде доля команди Вакарчука – дізнаємося вже 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Судді "Голосу країни" / Фото з інстаграму фан-клубу Наді Дорофєєвої

Зверніть увагу! У "Голосі країни-12" з'явилося п'яте тренерське крісло. Його зайняли "народні судді" – Андрій Мацола та лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Нові правила проєкту

Ще до війни стало відомо, що новий сезон пройде під гаслом "Так звучить твоя країна" , тож зіркові тренери шукають справжній голос нації.

, тож зіркові тренери шукають справжній голос нації. Найголовніше нововведення від творців проєкту після початку повномасштабної війни – відмова від російської мови та репертуару країни-агресорки. Оскільки більшість ефірів записали ще до 24 лютого, то багато учасників виходили на сцену з російськими хітами. Тепер команда їх виріже з епізодів, особливо, якщо це стосується авторства росіян.

Оскільки більшість ефірів записали ще до 24 лютого, то багато учасників виходили на сцену з російськими хітами. Тепер команда їх виріже з епізодів, особливо, якщо це стосується авторства росіян. Випуск, який покажуть 2 жовтня, пройде у форматі дайджесту. Глядачам нагадають найяскравіші моменти попередніх епізодів "сліпих прослуховувань", а в історії учасників додадуть їхні розповіді про те, як повномасштабна війна вплинула на життя та творчість.

Після цього щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ показуватимуть продовження прослуховувань і наступні етапи шоу, відзняті до повномасштабної війни, – "вокальні бої" і "нокаути".

показуватимуть продовження прослуховувань і наступні етапи шоу, відзняті до повномасштабної війни, – "вокальні бої" і "нокаути". Фінал проєкту знімуть додатково . Він відрізнятиметься від попередніх за структурою та кількістю учасників.

. Він відрізнятиметься від попередніх за структурою та кількістю учасників. Під час перегляду випусків "Голосу країни", глядачі зможуть допомогти українським військовим боротись із ворогом. "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" створили благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки", де усі українці зможуть долучитись до благодійності.

Випуски, які показали до війни

1 випуск: грандіозна прем'єра та несподівана поява KAZKA серед тренерів.

2 випуск: як далекобійниця, військовий оркестр та інші підкорювали суддів.

3 випуск: повернення фіналіста дитячого "Голосу" та виступ доньки Меладзе.

4 випуск: як заспівав юнак з голосом Вітні Г'юстон та артист хору Верьовки.

5 випуск: сюрприз від гурту Kalush та неочікуване повернення Тіни Кароль.

Ведучими проєкту незмінно залишаються Катя Осадча та Юрій Горбунов.