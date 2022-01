Судді проєкту "Голос країни" 12 сезон – Полякова, Вакарчук, Потап і DOROFEEVA – у попередньому випуску були вражені кількістю талантів, тому їм доведеться вкрай ретельно обирати з-поміж усіх учасників справжній талант.

У першому випуску в команди тренерів потрапили 10 учасників. Хто ж займе наступні місця перед "музичними двобоями" та потрапить у прямі ефіри – дивіться далі.

Голос країни 12 сезон 2 випуск

Олександр Свіріденко

20-річний військовий Олександр з міста Первомайськ вразив неочікуваним першим номером другого випуску. Адже юнак вийшов на сцену разом з військовим оркестром Міністерства оборони України. Вони виконали номер "О, мамо" гурту "Сальто назад", і до них обернулись Оля Полякова і DOROFEEVA, але Олександр з музикантами вирішив обрати Надю. Вона вже пообіцяла оркестру взамін виступити разом з ними на своєму сольному концерті.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Свіріденка

Ірина Перегрим

27-річна жінка з Львівської області завжди мріяла співати, але вона подалась у дуже незвичну професію – стала далекобійницею у Європі. Її чоловік також далекобійник, тому вони часто працюють разом. "Королева доріг" прийшла на проєкт з піснею Show me your my love, проте їй не вдалось завоювати прихильність суддів, і вона покинула проєкт.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Перегрим

Марта Липчей

30-річна учасниця сліпих прослуховувань приїхала у Київ з Ужгорода. Жінка працює на Закарпатті вокалісткою на різних приватних заходах, проте давно хотіла виступити на великій сцені перед усією країною. Для кастингу вона обрала доволі незвичну та "жорстку" пісню AC/DC "T.N.T", виконуючи її у милій рожевій сукні з туфлями. До неї майже одразу повернулась Оля Полякова і взяла її у свою команду.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Марти Липчей

Роман Меліш

Чоловік зі Львівщини, який зараз проживає в Києві, до проєкту мав чималий музичний шлях – він професійно вивчав старовинну музику у Швейцарії, після чого по всій Європі виступав разом з різними ансамблями. На сцені "Голос країни" він виконав надважку композицію в стилі епохи відродження та бароко, яка зачарувала Святослава Вакарчука та Олю Полякову. Проте Роман, не довго думаючи, навів слова пісні Вакарчука та пішов у його команду, чим розчулив до сліз Святослава.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Романа Меліша

Валентин Скрипник

18-річний юнак з Вінницької області приїхав на проєкт, аби підкорити першу в своєму житті велику сцену. Валентин виконав пісню "Зорі" гурту KALUSH у незвичному аранжуванні. Він дуже хотів, аби до нього повернулась DOROFEEVA, але йому розвернулась не лише Надя, а й Полякова та Потап. Хлопець був вражений результатами свого виконання, тому після чималих суперечок суддів все ж вирішив піти до Наді Дорофєєвої, своєї улюблениці.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Валентина Скрипника

Гурт MODOOM

Молодий чоловічий гурт MODOOM зібрався разом у місті Київ, хоча учасники народились у різних куточках України. Вони люблять "підіймати" з архівів старі українські пісні і перероблювати їх на сучасний лад. У 2 випуску сліпих прослуховувань вони виконали пісню легендарного Володимира Івасюка "Червона Рута". На жаль, ніхто із суддів до них не повернувся, проте Олександра Заріцька та Андрій Мацола подарували їм "другий шанс", і вони залишились у проєкті.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ MODOOM

Марія Сур

Юна школярка з Запоріжжя, якій всього 17 років, з перших секунд перебування на сцені 2 випуску заінтригувала усіх суддів сильним вокалом. Вона зростає у звичайній робочій сім'ї, але з 8 років прагнула стати великою артисткою. Марія виконала на проєкті пісню Survivor та розвернула трьох суддів – Потапа, Олю Полякову та DOROFEEVA. Після дзвінків суддів до своїх рідних та суперечок дівчинка все ж обрала Надю Дорофєєву.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Сур

Gera Gerc

Український радіоведучий із Запоріжжя, який працює на станції "Хіт ФМ", вирішив заявити про свій голос. Проте не такий, який щодня чують його слухачі, а такий, що його не чули навіть друзі. На сцені він виконав авторську пісню "Кто где?" у жанрі репу та відразу зацікавив усіх чотирьох суддів. Але ведучий все ж пішов у команду Потапа.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Gera Gerc

Роман Лютий

50-річний Роман зі Львова довгий час перебував в еміграції і лише рік тому повернувся додому. За кордоном він тяжко працював, а вечорами з друзями виступав в українському ресторані та співав українські пісні. Чоловік все життя мріяв співати на великій сцені, і зараз, коли позаду пів століття, він прийшов на проєкт "Голос країни". На сцені він виконав пісню "Зорі запалали" гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", але не зміг повернути жодне із суддівських крісел.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Романа Лютого

Юлія Войтко

20-річна артиска Юлія з Одеси приїхала на проєкт разом з великою родиною, але найбільшу вагу для неї має рідний дідусь, якому вона присвятила свою пісню. Вона мала назву It's A Man's Man's Man's World. До неї повернулись Надя Дорофєєва, Потап і Оля Полякова. Як завжди, між суддями розгорнулась жорстка боротьба, адже дівчина володіє незвичним та сильним тембром. Але Юлія вирішила, що піде в команду Олі Полякової, заспівавши її пісню "Взрослая девочка".

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Войтко

Максим Бородін

36-річний чоловік із Запорізької області, заручившись підтримкою трьох доньок і дружини, відправився на сліпі прослуховування. Чоловік-музикант, який працює ведучим, зіграв на гітарі та виконав ліричну пісню "Прятки", яка зачарувала усіх глядачів у залі та кількох суддів – Святослава Вакарчука, Олю Полякову та Потапа. Поки він був у роздумах, то заспівав власну пісню українською мовою, яка дуже сподобалась суддям, а Вакарчук навіть підбіг до синтезатора, аби підіграти йому. Все ж, Бородін зробив свій вибір, і пішов до Святослава.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Максима Бородіна

Єлизавета Овраменко

Одна з наймолодших наразі учасниць сліпих прослуховувань – Єлизавета Овраменко, якій всього 16 років, впевнено вийшла на сцену. Поки за лаштунками її підтримувала уся родина, вона заспівала пісню Пивоварова "Дежавю", яка одразу запалила зал "Голосу країни". Киянка зізналась, що мріє отримати Греммі як перша українська співачка, але якщо судді до неї не повернулись, то "другий шанс" дали Андрій Мацола та Олександра Заріцька.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Єлизавети Овраменко

Дует Ztone

Запальні друзі-хлопці з Києва вирішили показати усій Україні, як співає столиця. Вони – вуличні музиканти, які виступають як у спеку, так і в мороз, але мають велику спільну мрію – разом співати на великих сценах. Хлопці виконали популярну пісню "Солдат", яка підняла з крісел Олю Полякову та Святослава Вакарчука. Вони натиснули кнопки і побігли до музикантів, аби допомогти їм у виконанні. Після чималих балачок виконавці одразу вирішили піти до Святослава у команду.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ дуету Ztone

Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Святослава Вакарчука

Роман Меліш;

Максим Бородіна;

дует Ztone;

Команда Олі Полякової

Марта Липчей;

Юлія Войтко;

Команда DOROFEEVA

Олександр Свіріденко та військовий оркестр;

Валентин Скрипник;

Марія Сур;

Команда Потапа

Gera Gerc

Команда Олександри Заріцької та Юрія Мацоли