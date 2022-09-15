Як інформує пресслужба "1+1", "Голос країни 12" об'єднався з фондом "Повернись живим" та благодійною платформою Dobro UA, аби зібрати 3 мільйони гривень на великий комплект засобів аеророзвідки.

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Юрій Горбунов про благодійну мету "Голосу країни 12"

У вокальному проєкті хочуть, аби голоси телеглядачів стали очима військових, тож відкривають збір на "залізних пташок", які допоможуть корегувати рятівну роботу, вчасно відстежувати небезпеку та планувати наступальні дії:

квадрокоптер Matrice 300 RTK, який здійснює розвідку з безпечної відстані;

17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Ведучий "Голосу країни" Юрій Горбунов підтримує і повернення проєкту на екрани, і його благодійну складову. Він переконаний, що нині пісня – це один з елементів пігулки реабілітації наших душ.

Пісня – це ліки, це натхнення, це настрій, тому вона обов'язково повинна повернутися. Такий проект чекає країна. І ми спробуємо повернути те, що перервала війна. І всі разом подякуємо ЗСУ, що можемо це зробити зараз. І обов'язково разом додамо міці тим, хто боронить нас,

– висловився Юрій Горбунов.

Як глядачі "Голосу країни" скидатимуться на квадрокоптер і дрони

Шанувальники "Голосу країни" можуть зробити свій внесок на платформі Dobro UA або надіслати благодійну смс-ку на номер 88007, її вартість становить 10 гривень. Так, тисячі смс-голосів зможуть стати гучною народною підтримкою для української армії!

"Поки лунає українська пісня, а очі аеророзвідки бачать ціль – ми наближаємо перемогу. Збережемо Україну, якнайбільше життів наших захисників та усі разом пришвидшимо звільнення рідної землі від російських загарбників", – закликають у "Голосі країни 12".

Ведучі "Голосу країни 12" Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з пресслужби "1+1"