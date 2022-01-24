На проєкті "Голос країни" з'явилося п'яте тренерське крісло. Його зайняли "народні судді" – Андрій Мацола та лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька.
Дивіться також Гурт KAZKA їде у "патріотичний" тур світом: з якою місією вони відправляться у США
Образ Заріцької на шоу
На "Голосі країни" Олександра Заріцька постала в розкішному образі. Вона приміряла стильний костюм кольору електрик з V-подібним вирізом та шлейфом, а також рукавичками й ботфортами.
Співачка доповнила образ масивними аксесуарами – двома ланцюжками та шиї та браслетами на руці.
Стилісти подбали про трендову зачіску артистки з ефектом мокрого волосся, а також зробили макіяж. Очі Олександри були підкреслені чорними стрілками, а губи – бежевим блиском.
Олександра Заріцька та Андрій Мацола / Фото з інстаграму шоу
Повторила образ Кім Кардашян
Для створення свого образу на "Голосі країни" солістка гурту KAZKA надихнулась ефектним аутфітом світської левиці Кім Кардашян.
Американська знаменитість приміряла комплект кольору електрик від Balenciaga ще у листопаді 2021 року. У сміливому look її побачили на дні народженні друга Саймона Хака.
Кім Кардашян у костюмі зі шлейфом / Фото з інстаграму зірки