Творці вокального шоу "Голос країни-12" вирішили кардинально переформатувати проєкт через повномасштабне російське вторгнення. Окрім того, що шоу тепер буде виходити не на каналі "1+1", а на "ТЕТ", зміниться і суддівський склад, і історій самих учасників.

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Нові правила шоу "Голос країни-12"

Найголовнішим нововведенням в умовах війни стала повністю відмова від російської мови та репертуару. Оскільки ефіри записувались ще взимку, задовго до 24 лютого, то чимало учасників виконували російські хіти. Тепер команда їх виріже з епізодів, особливо, якщо це стосується авторства росіян.

Творчою командою проєкту було вирішено вирізати з епізодів російські пісні, виконавцями та авторами яких є співаки з країни-агресорки. Також висловлювання в ефірі російською мовою будуть продубльовані українською,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема перший випуск, який автоматично стане шостим (п'ятий вийшов 20 лютого), пройде у формі дайджесту. У ньому нагадають усі попередні епізоди зі "сліпими прослуховуваннями", а учасники додатково розкажуть, як повномасштабна війна вплинула на їхнє життя і творчість. Після цього глядачам покажуть продовження прослуховувань і наступні етапи шоу, відзняті до повномасштабної війни, – "вокальні бої" і "нокаути".

Фінал проєкту буде відзнято додатково, і він матиме особливі правила – відрізнятиметься від попередніх за структурою та кількістю учасників. Подробиці творці шоу поки що не розголошують. Під час перегляду випусків "Голосу країни", глядачі зможуть допомогти українським військовим боротись із ворогом. "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" створили благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки", де усі українці зможуть долучитись до благодійності.

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Нагадаємо, що від участі в нових записах "Голосу країни" відмовився Святослав Вакарчук. Впродовж усієї повномасштабної війни він їздить гарячими точками фронтами та підіймає дух військовим своїми піснями. Ведуча шоу Катерина Осадча засудила артиста за його відмову від проєкту.

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