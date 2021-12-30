Популярна українська співачка Оля Полякова вперше зайняла крісло тренера у вокальному шоу "Голос країни". Вона поділилась першими враженнями від суддівства.

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Оля Полякова про "Голос країни"

Знаменитість розповіла, що була дуже рада тому, щоб стати тренером. Для неї це "хвилюючий і довгоочікуваний досвід".

Це так страшно. Адже вже пройшли сліпі прослуховування і треба ставити людей в батли одне з одним. Ми зараз позустрічалися, вибрали репертуар, поділили їх на пари, а тепер попереду робота. У мене величезний досвід і хотілося його десь показати, комусь передати,

– розповіла артистка.



Оля Полякова на "Голосі країни" / Фото з інстаграму зірки

Також зірка зауважувала, що ставиться до проєкту серйозно й готова передавати свій досвід: "Я хочу знайти вокалістів з сильними голосами. Для цього у мене є всі підстави – класична музична освіта!".

Додамо, одне з крісел тренерів "Голосу країни" зайняв Святослав Вакарчук. "Після п'ятирічної перерви знову тут на "Голосі країни". У новому сезоні шукатиму щирі та справжні голоси", – прокоментував музикант своє повернення на шоу.