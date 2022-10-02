Премьера 12 сезона "Голоса страны" состоялась 23 января. Уже тогда говорили о возможном полномасштабном вторжении России, но никто не верил, что россияне отважятся начать против Украины большую войну. 24 февраля все поменялось. Вместо развлекательных шоу начался телемарафон новостей, который длится уже более семи месяцев.

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За это время украинцы показали свою мощь и несокрушимость. ВСУ постепенно освобождают оккупированные территории, а те, кто в тылу – помогают в этом. Создатели "Голоса страны" решили вернуть проект на экраны именно с благотворительной целью. Шоу объединилось с фондом "Вернись живым" и благотворительной платформой Dobro UA, чтобы собрать 3 миллиона гривен на большой комплект средств аэроразведки. Все, что известно о сезоне, который прервала война – читайте в материале 24 канала.

Звездные тренеры

В этом году в состав звездных тренеров вошли популярные украинские артисты:

Надя Дорофеева;

Потап;

Оля Полякова;

Святослав Вакарчук.

Каждый из них может принять в команду 16 участников. На этапе "слепых прослушиваний" в проект попадают 64 вокалистов.

Оля Полякова впервые заняла кресло тренера в вокальном шоу "Голос країни". Раньше рассказывала, что этот опыт непростой, но очень ожидаемый.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук после перерыва вернулся в тренерское кресло. Однако теперь сообщил, что не будет участвовать в эпизодах, которые будут сниматься во время войны. Так что в судейском составе произойдут изменения. Какова судьба команды Вакарчука – узнаем уже 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Судьи "Голоса страны" / Фото с инстаграмма фан-клуба Нади Дорофеевой

Обратите внимание! В "Голосе страны-12" появилось пятое тренерское кресло. Его заняли "народные судьи" – Андрей Мацола и лидер группы KAZKA Александр Зарицкий.

Новые правила проекта

Еще до войны стало известно, что новый сезон пройдет под лозунгом "Так звучить твоя країна" , поэтому звездные тренеры ищут настоящий голос нации.

, поэтому звездные тренеры ищут настоящий голос нации. Самое главное нововведение от создателей проекта после начала полномасштабной войны – отказ от русского языка и репертуара страны-агрессорки. Поскольку большинство эфиров записали еще до 24 февраля, многие участники выходили на сцену с российскими хитами. Теперь команда их вырежет из эпизодов, особенно если это касается авторства россиян.

Поскольку большинство эфиров записали еще до 24 февраля, многие участники выходили на сцену с российскими хитами. Теперь команда их вырежет из эпизодов, особенно если это касается авторства россиян. Выпуск, который будет показан 2 октября, пройдет в формате дайджеста. Зрителям напомнят яркие моменты предыдущих эпизодов "слепых прослушиваний", а в истории участников добавят их рассказы о том, как полномасштабная война повлияла на жизнь и творчество.

После этого каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ будут показывать продолжение прослушиваний и последующие этапы шоу, отснятые до полномасштабной войны – "вокальные бои" и "нокауты".

показывать продолжение прослушиваний и последующие этапы шоу, отснятые до полномасштабной войны – "вокальные бои" и "нокауты". Финал проекта снимут дополнительно . Он будет отличаться от предыдущих по структуре и количеству участников.

. Он будет отличаться от предыдущих по структуре и количеству участников. Во время просмотра выпусков "Голоса страны" зрители смогут помочь украинским военным бороться с врагом. "Голос страны" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" создали благотворительную инициативу под названием "Твой Голос на аэросредства для разведки", где все украинцы смогут приобщиться к благотворительности.

Выпуски, которые показали до войны

1 выпуск: грандиозная премьера и неожиданное появление KAZKA среди тренеров.

2 выпуск: как дальнобойница, военный оркестр и другие покоряли судей.

3 выпуск: возвращение финалиста детского "Голоса" и выступление дочери Меладзе.

4 выпуск: как спел юноша с голосом Уитни Хьюстон и артист хора Веревки.

5 выпуск: сюрприз от группы Kalush и неожиданное возвращение Тины Кароль.

Ведущими проекта неизменно остаются Катя Осадчая и Юрий Горбунов.