12 сезон "Голосу країни" покликаний знайти справжній голос нації, передає 24 канал. Відтак Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Святослав Вакарчук і Потап вкрай прискіпливо обирають учасників у свої команди. Оскільки з кожним ефіром залишається все менше місць, зіркові тренери все рідше натискають кнопку.

У попередніх двох випусках вони пропустили у "музичні батли" 19 конкурсантів. У 3 ефірі путівку у "Голос країни" отримали ще 11 вокалістів.

Голос країни 12 сезон 3 випуск

Василь Палюх

22-річний юнак з Волині вважає свій академічний вокал даром Божим. Усе тому, що паралельно зі співами працює дияконом у храмі.

Він переспівав легендарний хіт O sole mio і в останні хвилини розвернув трьох тренерів – Надю Дорофєєву, Потапа та Святослава Вакарчука, який аплодував йому стоячи. Лідера "Океану Ельзи" розчулила індивідуальність Василя і його мелізми, однак несподівано для всіх він обрав команду Потапа.

Наталія Александрова

На "сліпі прослуховування" прийшла 62-річна Наталія з Переяслава. Вона працює в центрі культури й мистецтв, тому справжня зірка у своєму містечку. На "Голос країни" жінка наважувалася не один рік, бо вважала, що дорогу в шоу-біз має пробивати молодь.

На жаль, народна пісня "Тече вода" у її виконанні не розвернула жодного з суддів, але всі без винятку зірки засипали Наталію компліментами за великий талант.

Наташа Миколаєнко

22-річна Наташа з Білої Церкви розповіла щемливу історію про свою сім'ю. Вона зізналась, що її мама померла від раку, коли їй був усього один рік. Так, дівчинку виховував батько, який і віддав у музичну школу.

На "Голосі країни" Наташа заспівала трек починаючої співачки Лилу45 "Восемь", який став популярний завдяки тіктоку. На останніх секундах вона розвернула чотирьох тренерів, а тоді виконала хіт у дуеті з тією самою Лилу45. Після пісні на біс дівчина обрала Надю Дорофєєву.

Катерина Білоус

Спробувати свої сили на сцені "Голосу країни" прийшла лейтенантка поліції з Хмельниччини. У формі вона заспівала саундтрек до фільму "007: Не час помирати" – No time to die. Її вокал здався тренерам заслабким, тому вони не розвернулись до Катерини.

Несподівано Святослав Вакарчук попросив жінку виконати хіт Біллі Айліш ніжно, без надриву. Після цього Катерину обрала команда "Другий шанс" – Олександра Заріцька та Андрій Мацола.

Мар'ян Романчук

Показати себе на "Голосі країни" наважився 27-річний вуличний музикант зі Львова, який активно подорожує Україною на "синьому жигулику". Мар'ян пише свої пісні, але на "сліпих прослуховуваннях" виконав хіт британського співака Passenger – Let her go. Він розвернув Святослава Вакарчука й автоматично потрапив у його команду.

Діана Бернат

22-річна Діана приїхала до Києва з Теребовлі, що на Тернопільщині. Вона пише пісні, а батько дав їй гроші на запис коломийки. Щоправда, дівчина не стала співати свою композицію на "Голосі країни", натомість виконала хіт Laud "Два дні".

На її вокал не розвернувся жоден з тренерів, але Потап зауважив, що Діана заспівала "дуже непогано". Натомість Наді Дорофєєвій не вистачило емоцій у її виконанні.

Єрназар Журбан

На український "Голос країни" приїхав юнак з Казахстану, який працює бек-вокалістом і співає з симфонічним оркестром. До Києва він прилетів, щоб показати, як звучить його Батьківщина. Єрназар виконав пісню Take my breath, перехвилювався, але розвернув Потапа. У 3 випуску він став другим учасником у команді продюсера.

Сестри Войцеховські

Дніпро на "Голосі" представили сестри-близнючки Войцеховські – Анна та Ольга. Багато років вони співали за кордоном, а тепер повернулись з заробітків, щоб нагадати молоді про легендарних українських артистів.

На кастингу дівчата заспівали хіт Софії Ротару "Два перстені". Вони сподобались трьом тренерам – Олі Поляковій, Наді Дорофєєвій та Потапу. Так, близнючки пішли до "діви ночі".

Spiv Brativ

На сестрах-близнючках сімейні гурти на "Голосі" не закінчилися. Кастинг на "сліпі прослуховування" пройшли чотири брати з Черкас, які об'єдналися у квартет Spiv Brativ. Разом вони виконали саундтрек до культового ситкому "Друзі" – I'll Be There for You.

На жаль, брати не потрапили до жодного з основних тренерів, але їх вкрала команда KAZKA та Юрія Мацоли. Це рішення прийняв народний меценат, адже в нього самого чотири сини, тому Spiv brativ стане прикладом для його дітей.

Клім

33-річний пілот приїхав на вокальне шоу з Одеси. Він розповів, що 2013 року потрапив у авіакатастрофу, в якій загинули пасажири. Після цього життя Кліма перевернулося з ніг на голову – він присвятив себе музиці та став писати пісні.

У 12 сезон Клім прийшов з треком I Need A Dollar й навіть акомпанував собі на гітарі. Його хриплий голос оцінила Полякова, тож пілот став першим хлопцем у її команді.

Михайло Цар

21-річний Михайло співає попри хворе вухо. Він мріє, що після "Голосу країни" розпочнеться його велика вокальна кар'єра, яка дозволить піти з неулюбленої роботи у меблевому комплексі.

Цікаво, Михайло вже був на проєкті. Він став суперфіналістом 2 сезону "Голосу діти" завдяки Наталії Могилевській. Тоді перемогу отримали Тіна Кароль і Роман Сасанчин.

На "сліпих прослуховуваннях" Михайло заспівав ліричну композицію All of me. До нього розвернувся лише Святослав Вакарчук, який і став його наставником.

Ярослав Кайда

З Харкова на "Голос країни" приїхав чоловік, котрий влаштовує тури артистам. Він довго стояв за лаштунками й нарешті наважився вийти на велику сцену. Як з'ясувалось, Ярослав справжній рокер.

Після пісні Rammstein Mein Herz brennt за співака боролися Оля Полякова й Потап. Після всіх вмовлянь Ярослав обрав команду продюсера.

Лія Меладзе

17-річна донька Костянтина Меладзе прийшла на "Голос країни" з чуттєвим хітом Hallelujah. Вона зізналась, що співала, щоб не почуватися самотньою. Однак Лії вдається це так добре, що компліментами її засипав навіть вимогливий батько-композитор.

Лія Меладзе розвернула всіх зіркових тренерів. Однак дівчинка обрала команду Наді Дорофєєвої.

Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Святослава Вакарчука

Мар'ян Романчук;

Михайло Цар.

Команда Олі Полякової

Сестри Войцеховські;

Клім.

Команда DOROFEEVA

Наташа Миколаєнко;

Лія Меладзе.

Команда Потапа

Василь Палюх;

Єрназар Журбан;

Ярослав Кайда.

Команда Олександри Заріцької та Юрія Мацоли