Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що у складі журі "Голосу країни" відбудуться зміни. Він не братиме участь в епізодах, які зніматимуть під час війни.

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Святослав Вакарчук не повернеться на "Голос"

Музикант зізнався, що за його відчуттями, знімання вокального шоу до 24 лютого були наче в минулому житті. Однак він розуміє, чому команда "Голосу" вирішила повернутися в ефір.

"Останні програми знімались у січні 2022 року. А за моїми відчуттями, якщо відверто, ніби сто років тому. Ті, зняті взимку програми, так і не вийшли в ефір у лютому, березні з очевидних причин. Наразі продакшн "Голосу країни" прийняв рішення показати відзняті до повномасштабного вторгнення росії епізоди, додавши щось актуальне, бо життя у січні 2022 та вересні 2022 – різні всесвіти", – повідомив Святослав Вакарчук.

Співак з'явиться у проєкті, але лише в тих кадрах, що знімалися в січні. Він не хоче витрачати час на шоу – натомість продовжить підтримувати бійців на фронті та гастролюватиме.

Розумію рішення команди проєкту вийти в ефір, але мене у дозйомках не буде (покажуть лише у "старих", січневих кадрах). Моє завдання зараз - підтримувати бійців на фронті, на Сході та Півдні, допомагати Україні у благодійному турі ОЕ. Кожен сьогодні має наближати перемогу найбільш ефективним способом. Нам всім бажаю єдиного — щоб наша перемога настала якомога швидше!

– написав артист.



Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму співака

Що відомо про повернення "Голосу країни"