Ексдружину Дзідзьо заскочили на прем'єрі його фільму: фото з сумкою Chanel

Восени минулого року Дзідзьо розійшовся з дружиною SLAVIA, а у квітні – заявив про офіційне розлучення. На диво, після всіх скандалів екси зберегли хороші стосунки. Співачка навіть з'явилась на прем'єрі фільму колишнього чоловіка.

У вівторок, 19 жовтня, відбувся допрем'єрний показ української комедії "Де гроші", яку зняв співак Дзідзьо. У київському кінотеатрі з'явився весь зірковий бомонд – Оля Полякова, Ада Роговцева, Ахтем Сеїтаблаєв, Володимир Остапчук та інші. Серед глядачів заскочили SLAVIA – ексдружину артиста.

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Образ ексдружини Дзідзьо на прем'єрі фільму "Де гроші"

Для світського виходу на фільм ексчоловіка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) обрала трендовий осінній аутфіт. На ній класична біла сорочка та пісочні штани прямого крою. Наверх співачка накинула вкорочене пальто чорного кольору.

Під стильний верх колишня Дзідзьо підібрала брендове взуття та аксесуари. Вона засвітилась у лоферах у тон до штанів і з сумкою Chanel.

Ексдружина Дзідзьо з Катею Осадчою / Фото з інстаграму "Світського життя"

Ексдружина Дзідзьо з Катею Осадчою / Фото ТСН

Що відомо про стосунки Дзідзьо та SLAVIA після розлучення