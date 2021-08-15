37-річний Дзідзьо є одним з найпопулярніших українських артистів, тому може дозволити собі апартаменти в заміському житловому комплексі з водоймою та мальовничою природою. Співак оселився у квартирі на другому поверсі з панорамними вікнами, терасою і подвір'ям.

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Текст публікації Дзідзьо

"Два роки тому я купив надзвичайно красиву квартиру, з вікон якої відкривається вода, гори й мій улюблений захід сонця. Коли шукав, то перебрав багато варіантів, хотів поєднати працювати в Києві та жити серед природи", – написав співак.

Усміхнений Дзідзьо не став показувати інтер'єр квартири, сфотографувавшись лише на просторій терасі та в стильному холі. До слова, вартість житла в комплексі бізнес-класу стартує від 1 мільйона гривень, як зазначено на сайті забудовника.

Дзідзьо у новій квартирі в Києві / Фото з інстаграму співака

Дзідзьо у новій квартирі в Києві / Фото з інстаграму співака

Новий допис співака зібрав десятки коментарів – одні вітали артиста з покупкою розкішних апартаментів, інші обурювалися, що він хизується своїми статками. Чи не найбільше здивування викликав коментар ексдружини Дзідзьо.

"Я закохалась у це місце з першого погляду. Дякую, Михайло, що здійснив мою мрію", – написала "Це місце тобі дуже пасує". Звернення до колишньої він доповнив смайликом зеленого серця, чим спровокував чутки про возз'єднання. , – написала SLAVIA . На що Дзідзьо відповів:. Звернення до колишньої він доповнив смайликом зеленого серця, чим спровокував чутки про возз'єднання.

Нагадаємо, у розпал шлюборозлучного процесу Дзідзьо запевняв, що чесно поділить майно зі SLAVIA та не залишить її ні з чим. Незадовго після цього вона публікувала фото з заміського будинку, який, ймовірно, дістався їй після розриву.