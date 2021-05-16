Українська артистка Оля Цибульська дала нове інтерв'ю, в якому вперше прокоментувала розлучення Дзідзьо та SLAVIA. Співачку звинувачують в тому, що саме вона була причиною розриву стосунків подружжя.

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Оля Цибульська розповіла про розлучення Дзідзьо

Колишня дружина Дзідзьо SLAVIA часто зазначала, що музикант змушував її ревнувати через спілкування з Олею Цибульською. Вона заявляла, що було неприємно спостерігати, як поширюються чуток про роман артистів. Та сама Оля висловила непорозуміння, чи Ярослава ревнувала як співачка, чи як дружина. Зірка навіть запропонувала ексдружині Дзідзьо дует.

Славо, ти точно дивишся це інтерв’ю, і якщо ти думаєш, що я дуетом "Цьомаю" та "Киця" забрала в тебе славу, яка мала належати тобі, то я тобі пропоную допомогу. Я напишу пісню, я знаю як це робиться, і запишемо дует,

– заявила Цибульська.

Також знаменитість вкотре наголосила, що її син Нестор не від Дзідзьо й жодного роману між музикантами не було.

"Мені здається, щоб я зараз не сказала, все одно всі скажуть що я шльондра, розлучниця. Що я влізла в сім’ю і народила Дзідзьові сина. Тому ні, нічого у нас з Дзідзьо не було, син не від нього. Дзідзьо не батько Нестора. Я про це говорила тисячу разів", – наголосила Оля.

Співачка також здивувала заявою, що в якийсь момент отримувала погрози від Ярослави Хоми. Після цього зірка спеціально казала в інтерв'ю про Михайла як про свого кума, хоч це нічого не змінило.

Я навіть в якийсь момент, почала отримувати погрози різні в смс, в соцмережах, там була помста кланами, родичі родичів, подруги подруг, новостворені сторінки з жодним підписником,

– зізналась Оля Цибульська.

Артистка підсумувала, що не буде розмовляти зі SLAVIA, бо їм "нема про що говорити". Вона підкреслила, що на такі теми має розмовляти тільки пара.

Інтерв'ю з Олею Цибульською: відео

Розлучення Дзідзьо і SLAVIA: коротко