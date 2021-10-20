Во вторник, 19 октября, состоялся допремьерный показ украинской комедии "Где деньги", которую снял певец Дзидзьо. В киевском кинотеатре появился весь звездный бомонд – Оля Полякова, Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Владимир Остапчук и другие. Среди зрителей застали SLAVIA – экс-жену артиста.

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Образ экс-жены Дзидзьо на премьере фильма "Где деньги"

Для светского выхода на фильм экс-мужа SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) выбрала трендовый осенний аутфит. На ней классическая белая рубашка и песочные штаны прямого покроя. Наверх певица набросила укороченное пальто черного цвета.

Под стильный верх бывшая Дзидзьо подобрала брендовую обувь и аксессуары. Она засветилась в лоферах в тон брюк и с сумкой Chanel.



Экс-супруга Дзидзьо с Катей Осадчей / Фото с инстаграма "Светской жизни"



Экс-жена Дзидзьо с Катей Осадчей / Фото ТСН

Что известно об отношениях Дзидзьо и SLAVIA после развода