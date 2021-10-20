Во вторник, 19 октября, состоялся допремьерный показ украинской комедии "Где деньги", которую снял певец Дзидзьо. В киевском кинотеатре появился весь звездный бомонд – Оля Полякова, Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Владимир Остапчук и другие. Среди зрителей застали SLAVIA – экс-жену артиста.
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Образ экс-жены Дзидзьо на премьере фильма "Где деньги"
Для светского выхода на фильм экс-мужа SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) выбрала трендовый осенний аутфит. На ней классическая белая рубашка и песочные штаны прямого покроя. Наверх певица набросила укороченное пальто черного цвета.
Под стильный верх бывшая Дзидзьо подобрала брендовую обувь и аксессуары. Она засветилась в лоферах в тон брюк и с сумкой Chanel.
Экс-супруга Дзидзьо с Катей Осадчей / Фото с инстаграма "Светской жизни"
Экс-жена Дзидзьо с Катей Осадчей / Фото ТСН
Что известно об отношениях Дзидзьо и SLAVIA после развода
- Сразу после громкого заявления Дзидзьо о разрыве SLAVIA давала множество интервью, в которых намекала, что муж нашел себе другую.
- Певица заявляла, что Оля Цибульская пиарилась на их разводе. Та же рассказывала, что получала угрозы от Ярославы Фомы, ее родственников и подруг.
- В августе SLAVIA засветилась в апартаментах Дзидзьо – квартире бизнес-класса в Киеве, которая стоит более миллиона гривен. Впоследствии певец признался, что отдал роскошное жилье бывшей жене. Именно так они поделили имущество после развода.
- В октябре артистка рассказывала, что общается с экс-мужем. Более того, сейчас их отношения куда спокойнее, чем год назад, они лучше слышат друг друга.
- Сам Дзидзьо утверждает, что никогда не ссорился со SLAVIA, их скандал якобы раскрутили журналисты.