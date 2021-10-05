Шлюборозлучний процес українського артиста Дзідзьо (Михайло Хома) та співачки SLAVIA (Ярослава Хома) досі триває. SLAVIA розповіла, чи спілкується з екскоханим.

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SLAVIA про стосунки з Дзідзьо після розлучення

Співачка розповіла, що інколи спілкується з колишнім чоловіком. За її словами, теперішні розмови їй подобаються набагато більше, аніж ті, що були в останній рік до розлучення.

Зараз все набагато спокійніше, ми краще чуємо одне одного. Звичайно, Михайло не перестає мене критикувати за якісь моменти, але коли я зателефоную і запитаю, як мені краще щось зробити, він дасть пораду,

– поділилась SLAVIA.

Зірка додала, що бажає Дзідзьо стати щасливим та мати кохану. Щоб він зосереджувався не тільки на кар'єрі й роботі, але й на особистому житті.

Чи повертатиме SLAVIA прізвище

Артистка також зізналась, що хотіла б носити своє дівоче прізвище – Притула.

"Мені здається, мені зі своїм прізвищем більше щастило. Була якась інша енергетика. А коли взяла прізвище чоловіка, як ніби віддала йому всю свою енергію, вся влилася в нього. Але вважала, що так правильно. Все ж я себе більше відчуваю Притулою, ніж Хомою. Хочеться повернути своє прізвище, але, знову ж таки, паперові справи займуть купу часу", – поділилась SLAVIA.



Весілля SLAVIA і Дзідзьо / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про розлучення Дзідзьо і SLAVIA