Шлюборозлучний процес українського артиста Дзідзьо (Михайло Хома) та співачки SLAVIA (Ярослава Хома) досі триває. SLAVIA розповіла, чи спілкується з екскоханим.
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SLAVIA про стосунки з Дзідзьо після розлучення
Співачка розповіла, що інколи спілкується з колишнім чоловіком. За її словами, теперішні розмови їй подобаються набагато більше, аніж ті, що були в останній рік до розлучення.
Зараз все набагато спокійніше, ми краще чуємо одне одного. Звичайно, Михайло не перестає мене критикувати за якісь моменти, але коли я зателефоную і запитаю, як мені краще щось зробити, він дасть пораду,
– поділилась SLAVIA.
Зірка додала, що бажає Дзідзьо стати щасливим та мати кохану. Щоб він зосереджувався не тільки на кар'єрі й роботі, але й на особистому житті.
Чи повертатиме SLAVIA прізвище
Артистка також зізналась, що хотіла б носити своє дівоче прізвище – Притула.
"Мені здається, мені зі своїм прізвищем більше щастило. Була якась інша енергетика. А коли взяла прізвище чоловіка, як ніби віддала йому всю свою енергію, вся влилася в нього. Але вважала, що так правильно. Все ж я себе більше відчуваю Притулою, ніж Хомою. Хочеться повернути своє прізвище, але, знову ж таки, паперові справи займуть купу часу", – поділилась SLAVIA.
Весілля SLAVIA і Дзідзьо / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про розлучення Дзідзьо і SLAVIA
- Після частих розмов про кризу та складні стосунки стало відомо, що після 20 років стосунків Дзідзьо та його дружина SLAVIA розлучаються. Новина з'явилась у квітні, однак ще 9 місяців до цього пара вже не жила разом.
- Ярослава прокоментувала розлучення і сказала, що до останнього намагалась зберегти сім'ю. Потім вона часто підіймала цю тему: говорила, що виплакала багато сліз, й поділилась, що кохання почало зникати тоді, коли розпочалась історія гурту DZIDZIO.
- Сам Дзідзьо практично не коментував розставання зі співачкою, а лиш натякнув, що його екскохана бреше. Відомо також, що зроблені перші кроки в поділі майна подружжя. Зокрема, квартиру в Києві артист віддав SLAVIA.