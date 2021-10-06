SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) поділилася, що спершу реагувала на хейт у свій бік, однак з часом просто перестала звертати на нього увагу. Також вона розповіла, що декому навіть вдалося попіаритися на її розлученні з Дзідзьо.

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SLAVIA про розлучення з Дзідзьо та Олю Цибульську

Ярослава не назвала конкретного імені співачки, але відомо, що лише Оля Цибульська давала коментар щодо розлучення Дзідзьо у "Світському житті".

Якось одна артистка, не буду називати її ім'я, сказала, що нібито я чи якісь мої люди почали її хейтити. Але вона не усвідомила те, що сама це зробила. Це її дії викликали обурення мас. Завжди легше перекинути свою провину на когось,

– сказала SLAVIA.

"І вона зробила все дуже хитро. Звинуватила ніби мене, але імені не назвала. Сказала лише, щоб люди здогадувалися. І всі подумали на мене. Багато видань писали про те, що це я або мої подруги писали їй негативні коментарі. Мене це все вже справді дістало. А в одній програмі навіть сказали, що SLAVIA її труїла. Як люди можуть таке вірити? Я одна можу спровокувати обурення мас? Та це ж неправда! Це не мої методи. Все, що я зробила, – звела її зі своїм чоловіком. Дала номер телефону", – наголосила Ярослава.

Нагадаємо, після розлучення Ярослави та Михайла Оля Цибульська отримувала звинувачення від прихильників пари, що нібито вона стала причиною розриву. Під час розмови з Катею Осадчою артистка наголосила, що з Дзідзьо в неї були лише робочі стосунки. У цьому ж інтерв'ю Оля запропонувала Ярославі записати дует. А на тему стосунків з Дзідзьо Цибульська не збиралася розмовляти зі SLAVIA, бо там нема про що розмовляти.